Amerikan Kızılhaçı, eşcinsel ve biseksüel erkeklerin kan bağışında bulunmasına kısıtlama olmaksızın izin vereceğini duyurdu.

Kurum söz konusu kararı ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) kan bağışı uygunluk kılavuzlarını güncellemesiyle birlikte aldı. FDA, uzunca bir süredir kan bağışında cinsel yönelime dayalı bir uygulamaya sahipti.

Amerikan Kızılhaçı’ndan yapılan açıklamada, yeni bağışçı değerlendirme sürecinde cinsiyet veya cinsel yönelim ne olursa olsun, tüm bağışçıların aynı uygunluk sorularına cevap vereceği belirtildi ve “Kan bağışı cinsel yönelime göre değil bireysel risk faktörlerine göre değerlendirilecek” ifadesine yer verildi.

Kararın, yıllar süren bilimsel çalışmaların ardından alındığını belirten Amerikan Kızılhaçı, “Yıllarca sağlanan veriler, bu yeni uygunluk değerlendirme sürecinin, hastaların güvende hissedebileceği güvenli bir kan arzını sağladığını göstermiştir” dedi.

'Tekrar bağış yapabilmek çok anlamlı'

Los Angeleslı kanser araştırmacısı Andrew Goldstein, yıllarca kan bağışı yapmasına rağmen eşcinsel kimliği nedeniyle FDA kuralları gereğince kan bağışı yapamadı.

Ardından 2021 yılında başlatılan ve FDA tarafından finanse edilen bilimsel çalışmalara katılan Goldstein, söz konusu uygulamanın değiştirilmesi için veri toplayan ekipte yer aldı.

Amerikan Kızılhaçı’nın basın açıklamasında ifadelerine yer verilen Goldstein, “Tekrar kan bağışı yapabilme fırsatına sahip olmak benim için çok anlamlı” dedi.

Eşcinsel erkeklerin kan bağışına yönelik getirilen kısıtlamalar, AIDS salgınının başlarında, henüz HIV enfeksiyonu için geliştirilen kan taramalarının olmadığı dönemde getirilidi. Özellikle HIV ve diğer cinsel yolla bulaşan hastalıkların yayılmasının önlenmesi amacıyla bu tür politikalar geliştirildi.

Söz konusu kısıtlamalar hem birey eşitliği hem de tıbbi nedenler dolayısıyla sorgulanmaktaydı.

Ancak sonraki yıllarda, HIV testlerinin geliştirilmesi ve kan tarama yöntemlerinin geliştirilmesi sayesinde kan bağışı süreçleri daha güvenli hale geldi.

Herkese aynı sorular sorulacak

FDA'nın yeni bireysel değerlendirme politikası kapsamında, cinsiyet ve cinsel yönelimden bağımsız olarak potansiyel tüm bağışçılara son üç ay içinde yeni veya birden fazla cinsel partneri olup olmadığı sorulacak.

Eğer bağışçılar son üç ay içinde yeni bir cinsel partneri ya da birden fazla cinsel partneri olduğunu belirtirse, son üç ay içinde anal seks yapılıp yapılmadığı sorulacak. Eğer bu soruya verilecek cevap evet ise, bağışçılardan kan bağışlarını üç ay süreyle ertelemeleri istenecek.

Anal seks, anüsün ince yapısının kolayca zarar görmesi nedeniyle birçok cinsel yolla bulaşan hastalığın yayılma riskini artırıyor ve enfeksiyona daha açık hale getiriyor.

ABD’de her 10 kan bağışının dördünü Amerikan Kızılhaçı topluyor. Ancak kan bağışları için standartları ve şartları FDA belirliyor.