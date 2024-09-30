Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu Kris Kristofferson'ın, Hawaii eyaletine bağlı Maui Adası'ndaki evinde 88 yaşında hayata gözlerini yumduğu bildirildi.
Ünlü şarkıcı ve oyuncunun sözcüsü Ebie McFarland, Kristofferson'ın ölümüne ilişkin açıklamada bulundu.
88 yaşındaki Kristofferson'ın Maui'deki evinde yaşamını yitirdiğini belirten McFarland, ölüm sebebiyle ilgili bilgi vermedi.
Kristofferson, 2021'de sahnelere veda etmiş ve yalnızca bazı etkinliklere nadiren katılmıştı.
Country müziğin akla gelen ilk isimlerinden Kristofferson, birçok Hollywood filminde yer almıştı.
Kaynak: rss