Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, ithalatçı firmaların yaşadığı yükleme ve lojistik sıkıntılar nedeniyle LPG (gaz) tedariğinde bazı gecikmeler yaşandığını ancak yarın sabah itibariyle bu sorunun tamamen ortadan kalkacağını açıkladı.

Bakan Amcaoğlu, bakanlık basın bürosu aracılığı ile yaptığı açıklamada, bugün 16.00’da bir geminin ülkede olacağını ve yarın sabah itibariyle LPG dağıtımının başlayacağını belirtti.

Bakan Amcaoğlu, tüp gaz fiyatında 5 TL’lik indirime gidileceğini de ifade etti.