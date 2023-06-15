Belediyeden yapılan açıklamaya göre Amcaoğlu, Kıbrıs TV’de yayınlanan Sabah Sabah adlı programda değerlendirmelerde bulundu.

Amcaoğlu, bölgedeki sivrisinek üreme artışından kaynaklı şikayetleri yanıtlayarak, mücadele için yapılan çalışmaları aktardı. Yağışlardan kaynaklı su birikintilerinde üreyen sivrisineklerle mücadele için kimyasal madde kullanmayacaklarının altını çizen Hüseyin Amcaoğlu, biyolojik mücadeleye önem verdiklerini söyledi.

Gelen eleştirilere de hak verdiğini aktaran Hüseyin Amcaoğlu, arabayla gezip kimyasal ilaçlarla halkı zehirlemek istemedikleri için ilgili ekibi genişlettiğini vurguladı. Amcaoğlu temizlik konusunda da ihaleye çıkıldığını ve temizlik çalışmalarının devam ettiğini, bu temizlik çalışmalarıyla birlikte sivrisinek problemi ile mücadelede bir adım öne geçmeyi hedeflediklerini anlattı.

Gönyeli-Alayköy Belediye’sinin ihtiyaçlarına dikkat çeken Amcaoğlu, özellikle belediyenin araç filosunun yenilenmesi konusunda ihtiyaç duyduklarının altını çizdi. Belediye bünyesinde bulunan araçların bir kısmının sürekli arıza çıkardığını bir kısmının ise fiziki ömürlerini tamamladığını belirten Başkan Amcaoğlu, 2023 bütçesinde ayrılan kaynak doğrultusunda, bu yıldan başlayarak araç filosunun güçlendirileceğini ve eksikliklerin giderilmeye başlanacağını belirtti.