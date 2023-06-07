Altuğra: " Evde sağlık hizmetlerini önemsiyoruz "

Amcaoğlu:" Projenin hayata geçmesinin mutluluğunu yaşıyoruz "



Sağlık Bakanlığı ile Gönyeli-Alayköy Belediyesi arasında imzalanan protokol sonrasında faaliyetlerine başlayan Gönyeli-Alayköy Sağlık Evi, bölge halkına hizmet vermeye devam ediyor.

Bakanlık açıklamasına göre, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ile birlikte Gönyeli-Alayköy Sağlık Evini ziyaret ederek hizmetleri yerinde inceledi.

Sağlık Evi sorumlusu Dr. Sevgül Maydanozcu’dan çalışmalarla ilgili bilgi alan Altuğra, çalışanlarla da sohbet etti, Bakanlığının sağladığı cihazları yerinde inceledi.

-Amcaoğlu: “Protokolün hayat bulmasının mutluluğunu yaşıyorum”

Ziyaretin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, aylar önce imzalanan protokolün hayat bulmasının mutluluğunu yaşadığını söyledi.

65 yaş üstü vatandaşlara da ister evlerinde, isterlerse de Sağlık Evi’nde hizmet verdiklerini anlatan Amcaoğlu, hizmetlerin sistemli olmasına önemli katkılar yapan Sağlık Bakanı Altuğra’ya teşekkür etti.

Hüseyin Amcaoğlu, Sağlık Evi’nin mesai saatlerinde hizmet vereceğini, 15 günde bir de Alayköy ve Yılmazköy’e sağlık hizmet götüreceklerini kaydetti.

Amcaoğlu, projeleri arasında bölgeye daha büyük bir sağlık merkezi inşa etmenin bulunduğunu da söyledi.

-Altuğra: “Yerel yönetimlerle dayanışma ve işbirliği hedefimiz”

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra da yerel yönetimlerle dayanışma ve işbirliği içerisinde olmanın hedefleri arasında olduğunu ifade etti.

Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi’nde verilen sağlık hizmetlerini gururla izlediklerini dile getiren Altuğra, özellikle 65 yaş üstü insanların ister evde ister Sağlık Evi’nde çok daha iyi hizmeti alabilmeleri için çalıştıklarını, evde sağlık hizmetlerini önemsediklerini kaydetti.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkanı Amcaoğlu'na da çabalarından dolayı teşekkür eden Altuğra, Amcaoğlu’nun elde ettiği başarılarının sonuç odaklı çalışmasından kaynaklandığını belirtti.

Sağlık Evi’nin hafta içi her gün mesai saatleri içinde Gönyeli’de, 15 günde bir Perşembe günleri ise Alayköy ve Yılmazköy’de hizmet vereceğini anlatan Altuğra, bu hizmetler arasında kardiyoloji, diyetisyenlik ve temel sağlık hizmetlerinin bulunduğunu söyledi.

(ÖZ/FEZ)