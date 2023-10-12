Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, iklim değişikliği ile mücadelede ciddi adımlar atmak istediklerini ifade ederek, dünyada atılan adımların takipçisi olacaklarını ve bunların dışında kalmadan ülkede de bu adımları atma hedefinde olduklarını belirtti.

Gönyeli Alayköy Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren İklim Krizi Adaptasyon Merkezi’nin gerçekleştirdiği çalıştayın ardından, katılımcılar kısa, orta ve uzun vadede gerçekleştirilmesi planlanan adımları içeren sonuç raporunu Hüseyin Amcaoğlu’na sundu.

Amcaoğlu, yazılı açıklamasında, göreve geldikleri günden itibaren iklim değişikliği ile mücadelenin önemini vurguladıklarını kaydederek, belediye bünyesinde kurdukları İklim Krizi Adaptasyon Merkezi’nin bu noktada kritik bir yere sahip olduğunu belirtti.

Gönyeli Alayköy Belediyesi sınırları içinde alınan kararların hayata geçirilmesi ve iklim değişikliği ile mücadelede yerel düzeyde kararlılığın artırılmasının amaçlandığı çalışmayı değerlendiren Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, sonuç raporunun, şehrin iklim değişikliği ile mücadelesini koordine etmek ve sürdürülebilir bir gelecek için adımlar atmak için bir rehber olacağını kaydetti.

Amcaoğlu, bu rehberi ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla paylaşacaklarını kaydederek, İklim Krizi Adaptasyon Merkezi’nin bu önemli misyonu başarmak için kararlılığını sürdüreceğini belirtti. Amcaoğlu, raporun ilerleyen günlerde ilgili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılacağını açıkladı.

Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, çalıştaya katılıp katkı koyan ve sonuç raporunun oluşmasında emeği olan herkese teşekkürlerini sundu. Amcaoğlu, dünyanın geleceği için bu kadar değerli bir rehberin oluşturulmasının çok önemli olduğuna da vurgu yaptı.

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İklim Krizi Adaptasyon Merkezi, Amcaoğlu’na sundukları sonuç raporunda şu kararları aldı:

“Meteoroloji ve Afetler: Şehir, iklim değişikliği ile artan doğal afetler ve meteorolojik olaylara hazırlıklı olacak. Erken uyarı sistemleri güçlendirilecek ve acil durum müdahale kapasitesi artırılacak.

Halk Sağlığı: İklim değişikliği ile bağlantılı sağlık sorunlarının önüne geçmek için çözümler üretilecek. Hava kalitesi izleme, sıcak hava dalgalarına karşı önlemler ve su kaynaklarının korunması bu başlık altında yer alacak.

Altyapı ve Enerji: İklim değişikliği ile başa çıkabilen ve enerji verimliliğini artırabilen bir şekilde iyileştirilecek. Şehir altyapısı, iklim değişikliğine dayanıklı hale getirilecek. Taşkınları önlemek, su kaynaklarını korumak ve yeşil alanları artırmak için projeler hayata geçirilecek.

Ekosistemlerin Korunması, Restorasyon ve Eğitim: Doğal ekosistemlerin korunması ve restorasyonu, biyoçeşitliliğin sürdürülmesi için öncelikli olacak. Aynı zamanda toplumun eğitimi ve bilinçlendirilmesi için eğitim programları geliştirilecek.

Fonlar: İklim değişikliğiyle mücadele projelerine finansman sağlamak için yeni fon kaynakları araştırılacak. Sürdürülebilir projelere yatırım yapma taahhüdü bu başlık altında vurgulanacak.”