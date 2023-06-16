Gönyeli Alayköy Belediyesi Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, çocuklara, “yeşili ve çiçek sevgisini aşılamak” adına karne hediyesi olarak çiçek verildiği ifade edildi.

Mevsim çiçeklerinin üzerinde Amcaoğlu, çocuklara bir de mesaj yolladı. Mesaj şöyle:

“Bir eğitim öğretim yılının daha sona erdiği bugünde, karne heyecanını paylaşıyor, tüm yıl boyunca gösterdiğin çaba için seni gönülden kutluyorum. Hem eğlenceli hem verimli bir yaz geçirmek için kitap, sanat ve spor aktiviteleri ile kendini geliştirmeye devam etmen en büyük temennimdir. Sana verdiğim bu değerli hediyeye iyi bakacağına inanıyorum. Mutlu bir tatil dönemi ve gelecek eğitim yıllarında başarılarla dolu günler dilerim.”