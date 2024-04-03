İsrail’in Gazze’de uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkezi Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) konvoyundaki araçlara saldırı düzenlemesi ve 7 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından “Amalthia” inisiyatifinin de yara aldığı belirtildi.

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ın Gazze’ye yönelik denizden sağladığı insani yardımın taşınmasında esas rol oynayan WCK’nin, dün yapılan saldırının ardından bölgedeki faaliyetlerini durduğuna ilişkin açıklamanın ardından ’ “Amaltia” inisiyatifinin de sekteye uğradığını, bölgeye yardım götürmek için yola çıkan 3 geminin, sevkiyatı gerçekleştirmeden Güney Kıbrıs’a geri döndüğünü yazdılar.

Haberi “İsrailliler Gönüllüleri ve Amalthia’yı da Öldürdü-İsrail Gazze’deki İnsani Yardıma Yönelik Çabaların Temeline Bomba Koydu” ” başlığıyla veren gazete, İsrail’in, 7 gönüllünün öldüğü, ABD merkezli uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkezi Mutfağı (World Central Kitchen-WCK), konvoyundaki üç ayrı araca ardı ardına yaptığı İHA saldırısının ardından, bu ülkenin; Güney Kıbrıs’ın, “Amalthia” insani yardım koridoru aracılığıyla Gazze’deki sivillere yardım gönderilmesi çabalarının temellerine de bomba koyduğunu yazdı.

ABD merkezli örgütün(WCK), Gazze’ye yönelik insani yardımın taşınmasında Güney Kıbrıs’ın esas paydaşlarından biri olduğunu yazan gazete örgütün, gönüllülerin öldürülmesinin ardından bölgedeki faaliyetlerini sonlandırdığına dair açıklama yaptığını belirtti.

-Hristodulidis

Habere göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Güney Kıbrıs’a çalışma ziyareti gerçekleştiren Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, WCK’ye bağlı yardım çalışanlarının öldürülmesi nedeniyle duydukları üzüntüyü dile getirdiler.

Hristodulidis ve Metsola olayın derinlemesine araştırılması için de çağrıda bulundular.

Hristodulidis ayrıca “World Central Kitchen” örgütünün, “Amalthia” inisiyatifinin esas paydaşlarından biri olduğuna dikkati çekerken hayatını kaybedenler için de taziyelerini dile getirdi.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ise saldırıyı kınayarak bölgedeki ateşkesin sağlanması için tüm unsurların baskı yapması gerektiğini vurguladı.

Çatışmaların sona ermesi gerektiğini de söyleyen Metsola, Gazze’deki durumun umutsuz olduğu mesajını da verdi.

Metsola açıklamasında ayrıca insani yardım sağlayanların korunması gerektiğine de vurgu yaptı.

-Kombos

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ise yaptığı açıklamada özellikle insani cephede yardım etmeye çalışanların hayatlarını kaybetmesinin kesinlikle kabul edilemez olduğunu ve bunun derinlemesine araştırılması gerektiğini söyledi.

Fileleftheros gazetesine göre Kombos açıklamasında bunun özellikle Güney Kıbrıs için üzücü bir gelişme olduğunu belirtti.

Olayın; sevkiyatın indirildiği yardım noktasından 12 kilometre uzakta meydana geldiğinin, hayatını kaybedenlerin görevlerini tamamladıktan sonra olduğunun görüldüğünü söyleyen Kombos, bu olayın ardından Gazze’ye yardım taşıyan üç geminin, Güney Kıbrıs’a geri dönmek için yola çıktığını, gemilerin yaklaşık 400 bin ton yardım taşıdığını ancak bunların indirilemediğini belirtti.

-Diğer gazeteler, başlıklar ve yorumlar

Fileleftheros gazetesi ilgili haberi “Amalthia’yı Yaraladılar-Metsola’nın Dünkü Ziyareti WCK’ye Karşı Saldırının Gölgesinde” başlığıyla aktarırken, Larnaka Limanı’ndan ayrılan gemiyle Gazze’ye insani yardım taşıyan “WCK” sivil toplum örgütü üyelerine karşı yapılan öldürücü darbenin, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola’nın dünkü ziyaretine (Güney Kıbrıs) gölge düşürdüğünü yazdı.

Gazete bu üzücü gelişmenin, mevcut aşamada insani yardım sevkiyat programını dondurduğunu belirtti.

Rum Yönetimi’nin mevcut aşamada insani yardım koridorunun devam etmesine ilişkin alınacak kararların ne olacağını görmeyi bekleyeceğini belirten gazete Rum Yönetimi’nin pozisyonunun, insani yardımın canlı tutulması yönünde olduğunu, Hristodulidis’in bunu, Metsola’ya ilettiğini yazdı.

Gazete aynı haberinin içerisinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in açıklamalarına da yer verdi.

Habere göre Hristodulidis, Metsola ile birlikte Larnaka’daki Arama, Kurtarma Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret etmesi sırasında yaptığı açıklamada olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Bu trajik gelişmenin, kendilerinin cesaretini kırmaması gerektiğini söyleyen Hristodulidis, Gazze’deki sivil nüfusa daha fazla yardım gönderilmesine ilişkin çabaların da iki kat artırılması gerektiğine de dikkati çekti.

AB’nin bölgede olanlar karşısında basit bir gözlemci olmaması gerektiğini söyleyen Hristodulidis, ortakları ile birlikte, savaşın sonlandırılması ve kalıcı bir çözüm bulunması için harekete geçme sorumluluklarının ve inisiyatiflerinin bulunduğunu belirtti.

Orta Doğu bölgesindeki daha fazla komşu ve AB üyesi olan tüm komşu ülkelerle mükemmel ilişkilere sahip olduğunu söyleyen Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın Gazze’ye yardım edilmesi konusuna yanıt vermek istediğini de ifade etti.

Hristodulidis Güney Kıbrıs’ın Gazze’ye gönderdiği ilk insani yardımı da anımsattı.

-“Amalthia” inisiyatifinin geleceği

Politis gazetesi “Amalthia’”nın Geleceği” başlığı altında ise Gazze’ye yönelik insani yardıma karşı yapılan saldırının, “Amalthia” inisiyatifi çerçevesinde dağıtılan ve taşınan yardım sürecine ilişkin yeni olgular yarattığını yazdı.

Habere göre Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, yeni bir koordinasyonun yapılması gerektiğinden söz etti.

Letimbiotis, Gazze’deki sivil nüfusun ihtiyacı olduğu sürece inisiyatifin devam edeceğini ifade etti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ise saldırı nedeniyle deniz koridorunun çalışmasının etkilenmeyeceğini, sivillerin ihtiyacı olduğu sürece devam edeceğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ise konuya ilişkin bazı değerlendirmelerde bulunmak için erken olduğunu söyledi.

"Avrupa Komisyonu İnsani Yardım" konularından sorumlu bir yetkili ise yaptığı açıklamada 5 AB uzmanının, şu Güney Kıbrıs’ta bulunduğunu belirtti.

AB yetkilisi, 3 uzmanın sivil koruma konularında uzman olduğunu, birinin Brüksel’deki krizlerin denetimiyle ilgili bağlantı, diğerinin ise Rum makamları ile bağlantıyı sağladığını da söyledi.

Alithia gazetesi ilgili haberi “World Central Kitchen Gönüllülerinden 7 Kişi Öldü-Küresel Sarsılma-İsrail Hava Kuvvetleri İnsani Yardım Koridorunu Bombaladı” başlığıyla verirken Haravgi gazetesi ise “Hükümet, İsrail’in Ölüm Saldırısını Kınamayı Reddetti” başlığını kullandı.

Haravgi gazetesi ayrıca AKEL’in saldırıyı kınayan açıklamasına da yer verdi.