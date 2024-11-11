Alzheimer Derneği, Türkiye’deki Alzheimer dernekleriyle bir araya geldi.

Dernekten verilen bilgiye göre, Alzheimer hastalığı ile ilgili farkındalık yaratmak, hasta ve yakınlarına destek vermek, demansa yönelik kapsamlı politikaların geliştirilmesi için kurulan Alzheimer Derneği, her yıl Türkiye Alzheimer Derneği tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin birçok şehrinde faaliyet gösteren Alzheimer derneklerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

Adana'da yer alan toplantıya, Kıbrıs Alzheimer Derneği Yönetim Kurulu adına Güner Ersen katıldı. Toplantıda son bir yılda yapılan etkinlikler, savunuculuk faaliyetleri ve 2025 yılında dair eylem planı aktarıldı, Türkiye’de faaliyet gösteren diğer Alzheimer dernekleriyle fikir alışverişi yapıldı.

Toplantıda, erken tanı, gündüz yaşam evi ihtiyacı, kısa süreli refakatçi desteğinin, en çok ihtiyaç duyulan hizmetlerin başında olduğu kaydedildi.

Ülkede hasta ve hasta yakınlarının en fazla talep ettiği konunun kalifiye hasta bakıcı bulma konusu olduğu belirtilen açıklamada, şunlar belirtildi:

“2023 yılında Yataklı Tedavi Kurumları Yasası’na 100 kişilik Hasta Bakıcı kadrosu konulmasına rağmen, bu kadroyu oluşturmak için 2024 yılı bütçesine hiçbir kaynak ayırılmadığı için söz konusu Hasta Bakıcı kadrosunun yine sağlanmadığını üzülerek takip etmekteyiz. Alzheimer Derneği olarak gerek farkındalık etkinlikleri gerekse ücretsiz evde bakım ve yetkin hasta bakıcı bulma sorununa ilişkin çalışmalarımıza devam ettiğimizi belirtir, yaşlılarımızın insan onuruna yaraşır kaliteli bir yaşam sürmeleri için gerekli adımların atılmasını bir kez daha talep ederiz.”