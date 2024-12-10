ALTUNAY FAHRİ VE YENGESİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Ergün Yahat

Gazimağusa liman işçileri şirketi ve yıllarca MTG kulübünde başkanlık yapan Altunay Fahri son yolculuğuna yengesi olan Fikriye Renk Seven ile birlikte Gazimağusa Lala Mustafa Paşa caminde kılınan öğle namazı sonrasında Gazimağusa belediye mezarlığında toprağa verildi .Cenazeye Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Başbakan Ünal Üstel UBP Genel sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman yanında bakanlar milletvekilleri belediye başkanları yanında çok sayıda vatandaş cenazede son görevlerini yerine getirdi ..