Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, hazırladıkları birvideo ile göreve geldikleri günden itibaren sağlık alanında yaptıkları çalışmaları anlattı.

Sağlık Bakanlığı olarak göreve geldikleri günden bu yana tüm ekibiyle birlikte halkın kaliteli sağlık hizmetini alabilmesi için üreterek çalışmaya devam ettiklerini söyleyen Bakan Altuğra, 2016 yılında çıkan yangında kullanılmaz hale gelen Devlet Laboratuvarı’nı yeniden yapılandırdıklarını anlattı.

“Laboratuvarda bulunan tarihi geçmiş tıbbi ilaç ve kimyasalların çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden uygun koşullarda bertarafında sona gelindi ve laboratuvar tamamen boşaltıldı.Devlet Laboratuvarı’nın tamir, tadil ve güçlendirilme çalışmalarına başlanacak.”

Bakan Altuğra, devrim niteliğinde bir hizmeti hayata geçirmenin gururunu yaşadıklarını dile getirerek, çağdaş ülkelerde olduğu gibi Çocuk Acil Servisi’nin kendi dönemlerinde hayata geçirildiğini söyledi.

“Çağdaş ülkelerde olduğu gibi Çocuk Acil Servisi bizim dönemimizde hayata geçirildi. Sadece çocukların başvuracağı Çocuk Acil Servisi, güçlü doktor kadrosuyla halka hizmet veriyor”

İzlem Gürçağ Altuğra, uzun yıllardır Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nin hizmet verme noktasında yetersiz kaldığını bildiklerini ve ekibiyle birlikte verilen yoğun emekler sonunda Yeni Girne Hastanesi inşaatının başlatıldığını da ifadec ederek, hızla devam eden inşaatın 2024 yılının ilk çeyreğinde bitirilmesini hedeflediklerini belirtti.

2020 yılında yanan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahi servisinin tadilatının da tamamlandığını kaydeden Bakan Altuğra, “KVC Servisimiz daha çağdaş ve modern koşullarda halkımıza hizmet sunmaya başladı” dedi.

Sağlık Bakanı Altuğra, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile KKTC Sağlık Bakanlığı arasında önemli bir protokolüde imzaladıklarını anlattı.

“Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile KKTC Sağlık Bakanlığı arasında önemli bir protokole imza atmış bulunmaktayız. Bu protokolle Çift Uyruklu pratisyen hekimlerimiz, mecburi hizmetlerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapabilecekler.”

Bakan Altuğra, Anavatan Türkiye’nin de desteğiyle, ekibi ile birlikte yıllardır sağlıkta kangren hale gelen sorunları çözmek için gece gündüz çalıştıklarını ifade ederek, daha refah, başta sağlık alanında olmak üzere tüm beklentilerin karşılanacağı daha nice projeleri halkla paylaşacağı güzel günler temenni ettiğini söyledi.

BRTK HABER MERKEZİ