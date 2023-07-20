Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Barış Harekâtı olmasaydı, bugün Kıbrıs’ta Türk varlığından, egemen ve özgür Kıbrıs Türk halkından söz etmenin mümkün olmayacağını kaydetti ve bu nedenle asli görevlerinin büyük acılarla ve fedakarlıklarla elde edilenlere sahip çıkmak, devleti korumak ve güçlendirmek olduğunu vurguladı.

Altuğra, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı. Altuğra’nın mesajı şöyle:

“Değerli halkımız; 20 Temmuz Mutlu Barış Harekâtının 49. yıl dönümünü idrak etmenin büyük coşkusunu ve gururunu yaşıyoruz. 20 Temmuz 1974, Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs’ta insanca yaşama ve var olma hakkını korumak adına verdiği zorlu mücadelenin taçlandırıldığı bir dönüm noktasıdır. 20 Temmuz, Bülent Ecevit'in, Rauf Denktaş'ın, Dr. Fazıl Küçük’ün, barış için hayatlarını feda eden şehitlerimizin ve bu uğurda canını ortaya koyan gazilerimizin dünyaya meydan okuyuşunun simgesi, Ada’da bağımsız bir devlet olan KKTC'nin ulusal egemenliğinin temelinin atıldığı ilk adımıdır. Barış Harekâtı olmasaydı, bugün Kıbrıs’ta Türk varlığından, egemen ve özgür Kıbrıs Türk halkından söz etmemiz mümkün değildi. Bu nedenle, bizlerin asli görevi, büyük acılarla ve fedakarlıklarla elde edilenlere sahip çıkmak, devleti korumak ve güçlendirmektir. Bu duygu ve düşüncelerle Kıbrıs Türk halkının Barış ve Özgürlük Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, kurtuluş mücadelesinde canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükran ve saygıyla anıyorum.”