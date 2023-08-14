Kamu Hizmeti Komisyonu’nda (KHK)düzenlenen etkinlik ile Alt Düzey ve Orta Düzey Yeterlik Sınavlarında ilk üç dereceye giren adaylara “Üstün Başarı” belgeleri takdim edildi.

KHK’dan verilen bilgiye göre, 30 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilen Alt Düzey ve Orta Düzey Yeterlik Sınavları sonucunda ilk üç dereceye giren 11 adaya “Üstün Başarı Belgesi” bugün Kamu Hizmeti Komisyonu’nda düzenlenen bir etkinlikle takdim edildi.

Orta Düzey Yeterlik Sınavında ilk üçe giren adayların puanları; birincinin 96, ikinci sırada yer alan üç adayın 88 ve üçüncü sırada yer alan dört adayın ise 86 şeklinde sıralandı. Alt Düzey Yeterlik Sınavında ilk üç sırayı alan adayların puanları ise 92, 90 ve 88 şeklinde oldu. Etkinlikte, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer A. Köseoğlu ve Komisyon üyeleri yanında üst kademe yöneticileri de hazır bulundu.

Etkinlikte yapılan konuşmada, ilk kez 31 Ocak 2023 tarihinde gerçekleşen bu etkinliğin geleneksel hale gelmesini hedeflediklerini belirten Başkan Ömer A. Köseoğlu, ikinci kez düzenlenen bu etkinlikte başarılı adaylarla birlikte olmanın kendilerini çok mutlu ettiğini ifade etti.

Bununla birlikte, dereceye giren adayların başarısının vurgulanmasına ve takdir edilmesine büyük önem verdiklerini ekleyen Başkan Köseoğlu, bugün burada kendilerine takdim edilen üstün başarı belgelerinin, bundan sonra girecekleri ilk atama sınavlarında da kendilerini teşvik ve motive etmesini arzuladığını belirtti.

30 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilen Alt Düzey ve Orta Düzey Yeterlik Sınavlarında başarı gösteren adaylar, yeterlik belgelerini Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı giriş katı- müracaat bölümünden şahsen kendileri, birinci dereceden bir yakını ya da yetkilendirdiği bir kişi vasıtası ile alabilir.