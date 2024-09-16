Alsancak'ta bir inşaat şirketine ait yaşam konteynerinde bugün 15.30 sıralarında yangın meydana geldi.
Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, meydana gelen yangın sonucu, toplam 8 adet yaşam konteyneri ve içerlerinde bulunan şilte, ranza yatak ve dolaplar, muhtelif kıyafetler, elektrik tesisatı, 8 adet klima iç ve dış üniteleri ile bir konteyner önünde bulunan salon araç yanarak zarar gördü. Yangında yaralanan olmadı.
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Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülürken, çıkış sebebi araştırılıyor.
Kaynak: rss