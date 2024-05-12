Alsancak’ta, dün, bir evde saat 12:15’te çıkan yangın hasara yol açtı. Polis Basın Subaylığı’nın olaya ilişkin açıklaması şöyle:

“Alsancak’ta Şht Münür Sokak üzerinde bulunan bir ikametgahın merdiven ayaklarının en üst kısmında henüz tespit edilmeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu, orada muhafaza edilen bir adet dolap, bir adet komodin, bir teneke boya, bir su arıtma cihazı tankı, bir adet pide ocağı, bir adet pvc pencere ve bir adet tavan lambası tamamen, bir buzdolabı ise kısmen yanarak zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.”