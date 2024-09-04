Alsancak ve Dıpkarpaz'da dün meydana gelen trafik kazalarında yaralanan olmazken iki sürücü de tutuklandı.

Alsancak’ta, dün 21:30 sıralarında meydana gelen kaza, Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, Ahmet Kulle (45) yönetimindeki UC 835 plakalı salon araçla, 230 miligram alkollü içki tesiri altında doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak elektrik direğine çarpmasıyla oldu.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre kazada yaralanan olmazken, araç sürücüsü Ahmet Kulle tutuklandı. Dipkarpaz’da ise dün saat 09:00 sıralarında, Dudayev Sokak üzerinde, Fevzi Çobanoğlu (52) yönetimindeki EE 182 plakalı araç, batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkıp bir markete ait ekmek dolabına çarptı. Fevzi Çobanoğlu, alkol testi için yeterli nefes örneği vermeyi reddettiği için tutuklandı.