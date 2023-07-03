Alpet Kıbrıs, Adıyaman depreminde hayatını kaybeden öğrenciler ve yakınları anısına Haspolat Bölgesi’nde oluşturulan Şampiyon Melekler Koruluğu’na 170 zeytin fidanı dikti.

Alpet’ten verilen bilgiye göre, Alpet Kıbrıs Genel Müdürü Tevfik Türkoğlu, 6 Şubat’ta yaşanan depremin ülkeyi de derinden üzdüğünü anımsatarak, “Bu anlamlı bağışla koruluğa zeytin fidanlarını dikerek hem doğamıza kalıcı bir iz bırakacağız, hem de sevgimizi yüreklerimizden eksik etmediğimiz şampiyon meleklerimizin anısını doğaya bir armağan olarak sunuyoruz” dedi.

Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş da, kurum olarak ilk günden bugüne toplumsal sosyal sorumluluk bilincine katkılar koymaya özel önem vermeyi sürdürdüklerini, proje bazında katkı koydukları alanların başında doğa ve çevrenin geldiğini kaydetti.

Altınbaş, “Altınbaş Holding ve Alpet Kıbrıs olarak ülkenin doğasını yeşilini korumak, temiz bir çevreyi sürdürülebilir kılmak için çalışmaya devam ederek bizlere emanet edilen tarihi ve kültürel mirası koruyarak geliştirerek bizden sonra gelecek kuşaklara gönül rahatlığı ile devredeceğiz” dedi.