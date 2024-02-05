Almanya'da hava yolu şirketi Lufthansa'nın yer hizmetleri çalışanlarının, ücret konusundaki anlaşmazlık nedeniyle 7 Şubat'ta uyarı grevi düzenleyeceği bildirildi.

Birleşik Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Münih ve Frankfurt havalimanlarındaki Lufthansa çalışanlarına grev çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "Lufthansa ve iştiraklerinin uçuş programının yüzde 80 ila 90'ının askıya alınacağını varsayıyoruz." ifadesi yer aldı.

Uyarı grevinin, çarşamba yerel saatle 04.00'te başlayacağı ve perşembe günü saat 07.10'a kadar süreceği belirtildi.

Lufthansa da 100 binden fazla yolcunun grevden etkilenebileceğini duyurdu.

Lufthansa, Lufthansa Teknik ve Lufthansa Kargo'daki yaklaşık 25 bin çalışan için ücret görüşmeleri devam ediyor.

Sendika yüzde 12,5'lik ücret artışı talep ediyor. Buna ek olarak, çalışanlara yüksek enflasyonun telafisi için 3 bin avroluk ikramiye verilmesi isteniyor.