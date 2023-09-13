Almanya'da "Son Nesil" (Letzte Genration) adlı çevre grubu, hükümetin iklim politikasını protesto etmek amacıyla gösteri düzenledi.

Berlin'de Moabit semtinde toplanan çevreciler, "Fosil yakıtlardan uzaklaşıp adil olmaya doğru" yazılı pankartlar taşıyarak ekonomi ve ulaştırma bakanlıklarına ait binaların bulunduğu bölgeye doğru sessiz yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş güzergahında trafik kapatıldı.

Son Nesil grubundan Lina Johnsen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, barışçıl şekilde gösteri yapmak ve Alman hükümetine karşı koymak için yüzlerce kişinin Berlin'de bir araya geldiğini belirtti.

Johnsen, kendisini "iklim başbakanı" ilan eden Başbakan Olaf Scholz'un uzmanları dinlemediğini ifade ederek, "Bu, anayasa ihlalidir. İklim felaketine doğru hızla ilerliyoruz." dedi.

Dünyanın çeşitli bölgelerindeki doğal afetlere dikkati çeken Johnson, "Nerede su baskınları ve seller meydana geldiğini artık sayamıyorum. Şimdi harekete geçmemiz lazım." diye konuştu.

Johnson, 2030'a kadar petrol, gaz ve kömür gibi fosil yakıtların kullanımından vazgeçilmesini talep ettiklerini aktardı.

"Son Nesil" çevre grubu, iklim değişikliğine dikkati çekmek ve fosil yakıtların kullanılmaması talebiyle yeniden gösteriler yapacaklarını ve 18 Eylül’den itibaren Berlin'de caddeleri trafiğe kapatmaya başlayacaklarını açıklamıştı.

- Gruba yönelik operasyon düzenlenmişti

Almanya'da hükümetin iklim değişimine karşı yeteri kadar mücadele etmediğini savunan "Son Nesil" adlı çevre hareketi, iklim krizine dikkati çekmek amacıyla ülkenin çeşitli kentlerinde ellerini caddelere yapıştırarak protesto gösterileri düzenliyor.

Bu şekilde trafiği engelleyen grup üyelerine araç sürücüleri de tepki gösteriyor. Bazı bölgelerde, sürücüler, çevrecilere şiddet uyguluyor.

Bavyera polisi, 24 Mayıs'ta çevreci gruba operasyon düzenlemiş ve 7 eyalette, 15 mekanda arama yapmıştı.

22 ila 28 yaşları arasında 7 çevreci grup üyesi hakkında soruşturma başlatılmış, bu kişiler "suç örgütü kurmak ve suç örgütüne yardım etmek", 2 şüpheli de "Ingolstadt'ta bir petrol boru hattına sabotaj yapmak" ile suçlanmıştı.

Aktivistler, daha önce de müzelerde sergilenen eserlere ellerini yapıştırmış, tablolara domates çorbası ve patates püresi fırlatmakla gündeme gelmişti.