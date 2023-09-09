Rum polisinin, Frontex ve Alman makamları ile ortak operasyon düzenleyerek, Güney Kıbrıs’ta yasadışı bulunan 10 üçüncü ülke vatandaşını zorunlu geri gönderdiği bildirildi.

Haravgi ve Alithia Rum polisinden yapılan açıklamaya dayanarak bunun, AB üyesi ülkeler ve Frontex ile işbirliğinde gerçekleştirilen 9’uncu zorunlu geri gönderme operasyonu olduğunu, 10 üçüncü ülke vatandaşının Alman makamlarının gerçekleştirdiği uçuşla geri gönderildiğini yazdı.

Habere göre açıklamada bu yılın başından düne kadar gönüllü ya da zorunlu olarak ülkelerine geri gönderilen üçüncü ülke vatandaşı sayısının 6 bin 385’e ulaştığı, geçen yılın aynı döneminde bu sayının 4 bin 174 olduğu kaydedildi.