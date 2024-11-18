Almanya'nın Ukrayna'ya 4 bin yapay zeka kontrollü yüksek teknolojili İnsansız Hava Aracı (İHA) göndereceği belirtildi.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Natalie Jenning Berlin'de yaptığı açıklamada, Alman hükümetinin Ukrayna'ya 4 bin silahlı İHA teslim etmeye hazırlandığını ifade etti.

Jenning, askeri güvenliği gerekçe göstererek daha fazla ayrıntı vermekten kaçındı.

Bild gazetesinde yer alan haberde de Alman yapay zeka şirketi "Helsing"in eylül ayında Ukrayna Savunma Bakanlığı ile 4 bin İHA için sözleşme imzalandığı ve ilk teslimatın aralıkta yapılacağı belirtildi.

İHA'ların GPS karıştırma özelliğine sahip olduğu, nerede olduğunu bildiği ve böylece operatörün kötü hava koşullarında ya da bombalanmış bölgelerde bile rotasından sapmadığı kaydedildi.

İHA'nın Ukrayna'nın kamikaze İHA'larından çok daha yüksek bir menzile sahip olacağı ve tanklar ile Rus askeri mevzilerine karşı da kullanılabileceği belirtildi.