Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırdığını ve Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi uyarınca kendi ülkesini ve halkını savunma hakkı olduğunu söyledi.

Baerbock ile Estonyalı mevkidaşı Margus Tsahkna'nın görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Moskova üzerinde artan sayıda İHA görüldüğü belirtilerek, bunun gerginliği daha da artıracağından endişe duyup duymadığının sorulması üzerine Baerbock, Rusya'nın, BM Sözleşmesi'nin güç kullanımına ilişkin maddesini ihlal ettiğini ve Ukrayna'da durmaksızın sivil hedeflerin, siloların, hastanelerin ve kiliselerin bombalandığını dile getirdi.

Baerbock, "Rusya, Ukrayna'ya saldırdı ve bu nedenle Ukrayna'nın BM Sözleşmesi uyarınca ülkesini ve halkını savunma hakkı vardır." dedi.

Güney Afrika'daki BRICS Zirvesi'nde Arjantin ve Endonezya gibi ülkelerin Birliğe katılmak istemesinden hayal kırıklığı duyup duymadığı ve BRICS'in genişlemesiyle G20'nin bölünmesinden veya zayıflamasından endişe edip etmediği sorusuna da Baerbock, "Hayır, ne hayal kırıklığına uğradım ne de G20'de bir bölünme ya da zayıflama olacağını görüyorum." yanıtını verdi.

- "Dünyadaki tüm ülkeler istedikleriyle işbirliği yapma özgürlüğüne sahiptir"

Baerbock, bu dönemde tüm ülkelerin işbirliğinin ve ortaklığın önemli olduğunu gördüğünü belirterek, "Biz işbirliği ve ortaklık özgürlüğünden yanayız. Bu nedenle dünyadaki tüm ülkeler istedikleriyle işbirliği yapma özgürlüğüne sahiptir." ifadesini kullandı.

Dünyada söz hakkı talep eden ülke sayısının artmasının doğru olduğunu söyleyen Baerbock, özellikle aralarında Almanya'nın da bulunduğu "orta büyüklükte devletler" olarak adlandırılan artan sayıda ülkenin, "küresel uluslararası düzenin nasıl şekilleneceğinin sadece dünyanın büyük ve en güçlü ülkelerine bağlı olmayacağını açıkça ifade ettiklerini" dile getirdi.

Endonezya gibi başka ülkelerin de daha fazla söz sahibi olmak istediğini ortaya koyduğunu ifade eden Baerbock, "Dış politikamızda da bunu savunuyoruz. Başkalarıyla birlikte daha fazla konuşmak istiyoruz, daha fazla koordinasyon sağlamak istiyoruz." dedi.

BRICS toplantısını ilgiyle takip ettiğini belirten Baerbock, "Çünkü sonunda nihai bildiride ne yazacağını ve kimin katılacağını merak ediyorum." ifadesini kullandı.

Baerbock, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in zirveye katılmadığına dikkati çekerek, hukukun gücünün küresel dünyada bir yeri olduğunu ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin "dişsiz bir kaplan" olmadığını gösterdiğini kaydetti.

Estonya Dışişleri Bakanı Tsahkna da Rusya'nın Ukrayna'daki savaştan ve orada yapılan her şeyden sorumlu olduğunu belirterek, "Bu yüzden Ukrayna'yı anlamamız ve desteklememiz gerekiyor." dedi.

Tsahkna, ülkesinin enerji dönüşümü konusunda iddialı hedefleri olduğunu, görüşmede Almanya ile işbirliği konularını ele aldıklarını kaydetti.