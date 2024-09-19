Alman hükümeti, İsrail'in Gazze'de devam eden savaşta kullandığı silahların ihracat izinlerini askıya aldığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Ekonomi Bakanlığı sözcüsü, Alman DPA haber ajansına yaptığı açıklamada, "İsrail'e silah ihracatına ilişkin bir yasak yok ve olmayacak," ifadelerini kullandı.

Sözcü, hükümetin silah ihracatını her seferinde duruma göre değerlendirdiğini ve İsrail ile Hamas arasındaki mevcut durumu ve insancıl hukuk kurallarını göz önünde bulundurduğunu da sözlerine ekledi.

Dün Reuters, Ekonomi Bakanlığı'na yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde, hukuki zorluklar nedeniyle Almanya'nın eylül ayı itibariyle İsrail'e yeni silah ihracatını durdurduğunu aktardı.

Farklı mecralarda yer alan haberlerde de Alman hükümetinin İsrail'e silah tedariki konusundaki tutumunu değiştirdiği ileri sürüldü. Mart ayından bu yana silah ihracatına yönelik yeni izin verilmediği ve satışların fiili olarak beklemeye alındığı belirtildi. Avusturya basınına göre, ihracat hacmi bir önceki yıla göre keskin bir şekilde düşerek, geçen yıl 326,5 milyon euro (12,3 milyar Türk Lirası) iken 1 Ocak - 21 Ağustos tarihlerinde 14,5 milyon euroya (549,7 milyon TL) geriledi.

Gizli toplanan ve Alman Şansölyesi Olaf Scholz'un başkanlık ettiği bir yapı olan Almanya Federal Güvenlik Konseyi, İsrail'e yapılanlar da dahil olmak üzere silah ihracatını onaylıyor.

Almanya geçen yıl askeri ekipman ve savaşta kullanılan silahlar dahil olmak üzere İsrail'e 326,5 milyon euro değerinde ürün ihraç etti. Ancak İsrailli araştırmacı yayın organı Shomrim'in haberine göre, bu destek 2024 başında tekrarlanmadı.

Scholz, Almanya'nın İsrail'e silah tedarik etmeye devam edip etmeyeceği konusunda temkinli davrandı. Temmuz ayı sonunda yaptığı bir açıklamada, Almanya'nın Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) İsrail'in Filistin topraklarındaki operasyonlarının uluslararası hukuku ihlal ettiğine karar vermesi üzerine İsrail'e silah tedarikine dair bir karar almadığını belirtti.

Scholz, Berlin'de yazın düzenlenen bir basın toplantısında, her ihracat başvurusunun bireysel olarak değerlendirileceğini bildirdi.

Alman hükümeti, UAD ile Berlin'de, Avrupa Anayasa ve İnsan Hakları Merkezi (ECCHR) tarafından açılan iki ayrı davada savunma yapmış, 7 Ekim 2023'te başlayan İsrail-Hamas savaşı sonrası uzun vadeli sözleşmelerde yer alan yedek parça ihracatı dışında, İsrail'e savaşta kullanılmak üzere hiçbir silah göndermediklerini belirtmişti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında, 7 Ekim'den bu yana 41 binden fazla Filistinlinin öldüğü bildirildi.

Bu saldırılarda bölgede yaşayan 2,3 milyon insanın büyük çoğunluğu evini terk etti. Uluslararası Adalet Divanı'nda (ICJ) İsrail'in reddettiği soykırım iddiaları işlenirken, Gazze'de hijyen eksikliği ve yetersiz beslenmeye bağlı salgın hastalıklar görüldü.