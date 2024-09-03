Şehit Piyade Er Allahverdi Kılıç, şehit edildiği yer olan Güvercinlik köyünde, 8 Eylül Pazar günü yapılacak törenle anılacak.

Gazimağusa Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre tören, saat 10.00’da başlayacak. Çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla devam edecek törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Genel Başkanı Gürsel Benan ve 4. Piyade Alay Komutanlığından Piyade Üsteğmen Halil Dalkılıç birer konuşma yapacak. Törende din görevlisi tarafından dua okunacak.