Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Alayköy’de meydana gelen Vahim Zarar ve Ciddi darp meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Yusuf Erdem mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Yusuf Keleşzade olayla ilgili olguları aktardı. Keleşzade 10 Haziran 2023 tarihinde saat 19:00 raddelerinde Alayköy’de Atatürk caddesi üzerinde Ciddi mutfak lojmanı koridorunda aynı yerde sakin Yusuf Erdem’in 210 promil alkollü içki tesiri altında yüksek ses çıkardığı gerekçesiyle aralarında tartıştıkları esnada aynı yerde sakin Z.M’nin vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile gelişi güzel vurmak suretiyle Ciddi bir şekilde Darp ettikten sonra kafası ile burnuna vurarak burun kemiğini kırıp vahim zarara uğrattığını mahkemeya ktardı. Polis müştekinin hastaneye kaldırılarak görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip taburcu olduğunu zanlının ise mahkeme emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını söyleyerek, davalarında hazır olmasını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, KKTC vatandaşı 1 kefilin 100 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması, 20 bin TL nakdi teminat yatırması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına karar verdi.