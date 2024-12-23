(Kamalı Haber) - Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şube Amirliği’nde meydana gelen “kasti hasar, sarhoşluk, rahatsızlık, uygunsuz tavır hareket” suçlarından tutuklanan Nijerya uyruklu Marılynn Bassey Ekpenyong dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Ali Yeşildal, mahkemede olguları aktardı. Polis, 22.12.2024 tarihinde saat 12.45 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şube Amirliği içerisinde başkasına ait pasaportu aldığı gerekçesi ile bulunan Lefkoşa'da sakin Marılynn Bassey Ekpenyong’un pasaportun nerde olduğu sorulduğunda nefesinde %139 promil alkollü içki tesiri altında yüksek sesle bağırıp çağırarak rahatsızlık yapıp ellerini gelişi güzel sallayarak uygusuz tavır harekette bulunduktan sonra Adli Şube içerisinde batıya bakan 60-130 cm ebatlarındaki pencereye vurup kırılmasına sebebiyet vererek 700 TL değerinde kasti hasara uğrattığını söyledi. Polis memuru, zanlının makul güç kullanılarak suçüstü hali gereği tutuklandığını kaydetti. Polis memuru, zanlının ayni gün acil servise götürülerek ilk yardım müdahalesinden geçirtilmeye çalışıldığını ancak muayene olmak istemediği yönünde belge imzaladığını ifade etti. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis memuru Yeşildal, zanlının ülkede öğrenci statüsünde bulunduğunu belirterek, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 20 bin TL nakit teminat yatırması, yurtdışına çıkışının yasaklanması ve 2 haftada 1 gün ispati vücut yapmasına emir verdi.