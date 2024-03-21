Alkollü sürücülerin neden olduğu 3 trafik kazasında 2 sürücü yaralandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dün saat 19.00 sıralarında, 322 miligram alkollü içki tesiri altındaki Mustafa Gönültaş (E-43), HP 478 plakalı salon araç ile Gazimağusa’da Antalyalılar Caddesi’nde doğu istikametine doğru giderken dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda park halinde bulunan MY 856 plakalı kamyonet aracın sağ arka kısmına çarptı. Kazada yaralanan olmazken, Mustafa Gönültaş tutuklandı.

Alsancak’ta Karaoğlanoğlu Caddesi’nde dün saat 23.00 sıralarında yaşanan kazada da, 158 miligram alkollü içki tesiri altındaki Fatma Altunel (K-33), VP 328 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada dönel kavşak önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu yolun solunda bulunan bordür taşları ile kavşağın bordür taşlarına çarptıktan sonra takla atıp tavanı üzerinde durdu. Kazada yaralanan Altunel, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından acil serviste müşahede altına alındı.

Bafra-Pamuklu ana yolunun 1-2’nci kilometreleri arasında bu sabah 06.00 sıralarında meydana gelen kazada ise 113 miligram alkollü içki tesiri altındaki Kyıal Matvıenko(K-37), RK 812 plakalı araç ile Pamuklu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı ve yol kenarında bulunan köprü başı taşına çarptıktan sonra takla atıp tavanı üzerinde durdu. Kazada yaralanan sürücü kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi ve tutuklandı.