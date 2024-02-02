Girne Karaoğlanoğlu’ndaki iki kazada sürücülerden birinin 421, ötekinin de 428 miligram alkollü olduğu saptandı

Karaoğlanoğlu’nda ve Haspolat çemberinde dün gece meydana gelen ve sürücülerin alkollü olduğu tespit edilen üç trafik kazasında dört kişi yaralandı.

-Alkollü sürücü yoldan çıkarak dükkanın camını kırdı

Polis basın bültenine göre, Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi’nde gece yarısı civarındaki kazada, Aslı Arıbaş (K-26) 421 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki MB 049 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkıp kaldırıma ve kafe önünde bulunan masa sandalye ve işletmenin vitrin camına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve araçtaki yolcu Enise Atam (K-25), kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Araç sürücüsü Aslı Arıbaş tutuklandı.

-Yine alkollü sürücünün yol açtığı kazada iki kişi yaralandı

Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi’nde 01.30’daki kazada da Simge Şirin (K-27) 428 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki KK 140 plakalı salon araç ile doğu istikametine seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamette seyreden ve trafik yoğunluğu nedeniyle yavaşlayan Mehmet Önal (E-47) yönetimindeki TPF 953 salon aracın arka kısmına çarptı.

Kazada yaralanan TPF 953 plakalı araçtaki yolcular Yasemin Şenal (K-55) ile Özlem Şenal (K-32), kaldırıldıkları Girne Dr. Akciçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu.

KK 140 plakalı araç sürücüsü Simge Şirin ise tutuklandı.

-Haspolat çemberindeki kaza ucuz atlatıldı

Alkollü bir sürücünün karıştığı bir diğer kaza ise Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunun Haspolat çemberi mevkiinde oldu.

Seyfi Beyazlat (E-27), 90 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ER 662 plakalı araçla batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizce çembere giriş yapması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek bordür taşlarına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.

-Trafik denetimleri

Öte yandan polisin ülke genelinde dün yaptığı trafik denetimlerinde 1675 araç sürücüsü kontrol edildi ve 302’sine çeşitli kural ihlallerinden ceza yazıldı. 3 sürücü tutuklanırken 12 araç trafikten alıkonuldu.

Sürücülerin, 191’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 90’ı sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

10’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,3’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 2’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 1’i sigortasız araç kullanmak, 5 kamyon sürücüsü ise yola çıkış saatlerine uymamak suçlarından olmak üzere, toplam 302 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 3 sürücü tutuklandı ve 12 araç ise trafikten men edildi.