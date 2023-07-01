Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre; bugün saat 17:40 sıralarında, Lefkoşa - Girne Anayolunun Boğazköy mevkiinde, 25 yaşındaki araç sürücüsü Ali Yemenici 101 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki RB 263 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği esnada dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamete doğru seyreden 25 yaşındaki Cuma Ceyhan (yönetimindeki HD 853 plakalı araca çarptı.
Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde kaldırıldı. Tedavileri süren araç sürücüleri hakkında soruşturmanın devam edildiği kaydedildi.