Girne’de İskenderun Caddesi’nde bu sabah 06.30’da yaşanan kazada, Irena Brannigan (K-43), 466 miligram alkollü içki tesiri altında ZRA 160 plakalı salon araçla seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjün bordür taşlarına çarpıp karşı şeride savruldu.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Irena Brannıgan tutuklandı.

- Girne-Alsancak Çevre Yolu’nda kaza

Girne-Alsancak Çevre Yolu’nda dün yaşanan kazada, Abdulkadir İşler (E-42), yönetimindeki JA 833 plakalı kamyonet araçla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı.

Aydınlatma direği ile elektrik panosuna çarptıktan sonra durabilen İşler'in kazada yaralandığı ve Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındığı belirtildi.