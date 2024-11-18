(Kamalı Haber) - Lefkoşa'da meydana gelen trafik kazasının ardından tutuklanan Emperor Divine Iwu, alkollü araç kullanma, trafik kazasına neden olma suçlarından bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Begüm Çil 15.11.2024 tarihinde, saat 19.00 sıralarında, Lefkoşa’da Şht. Münür Sokak üzerinde, Emperor Divine Iwu'nin (E-24), 215 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki JY 449 plakalı araç ile doğu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada İktisat Bankası önlerine geldiğinde, yolun sağında park halinde bulunan PV 964 plakalı aracın arka kısmına çarptığını söyledi. Polis, kaza sonrası durmayıp olay yerinden ayrılan JY 449 plakalı araç sürücüsünün Şht. Yılmaz Yolcu Sokağına dönüşe geçip doğu istikametine doğru seyrettiği esnada, aynı sokak üzerinde İlker Dogramacıoğlu (E-29)’nun içinde bulunduğu ve park halinde bulunan HN 040 plakalı aracın sağ ön kısmına çarptığını belirtti. Polis, çarpmanın etkisiyle JY 449 plakalı araç kontrolden çıkarak, yolun solundaki banket içerisinde yine park halinde bulunan CH 563 plakalı araca çarpıp durduğunu ifade etti. Polis, çarpmanın etkisiyle geriye doğru savrulan CH 563 plakalı aracın ise, bir ikametgahın bahçe kapısı ve duvarı ile gerisinde banket içerisinde park halinde bulunan VL 390 plakalı araca çarptığını belirtti. Polis, kaza sonucu yaralanan İlker Doğramacuoğlu'nun kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındığını açıkladı. Polis, yürütülen soruşturma kapsamında, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak suretiyle kaza yapan JY 449 plakalı araç sürücüsü Emperor Divine Ixu'nun tutuklandığını kaydetti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek süre alındığını belirtti. Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının KKTC ehliyetinin olmadığını, ayrıca aracı mal sahibinden izinsiz kullandığını tespit ettiklerini açıkladı.

Soruşturmanın tamamlandığını, zanlının üniversite öğrencisi olduğunu kaydeden polis, uygun bir teminat talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet zanlının davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması, 50 Bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 300 Bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.