Aliyev, ABD başkanlık seçiminde zaferini ilan eden Trump'a kutlama mesajı gönderdi.

Seçimde kazandığı zaferin, Amerikan halkının Trump'a ve siyasi çizgisine olan büyük desteğinin ve güveninin açık bir ifadesi olduğunu belirten Aliyev, Azerbaycan olarak ABD ile ilişkilerin her yönüyle gelişimine özel önem verdiklerini belirtti.

Aliyev, Trump'ın başkanlığı döneminde Azerbaycan ile ABD arasındaki dostluk ve işbirliği ilişkilerinin güçlendirilmesine, sürekli ve istikrarlı bir şekilde geliştirilmesine büyük önem verdiklerini belirterek, "Bu dönemde (Trump'ın başkanlığı), karşılıklı güven ve desteğe dayalı ortaklığımız, aynı zamanda küresel sorunlarla ve terörizmle mücadelede, uluslararası barış ve güvenliğin güçlendirilmesinde ve Avrupa'nın enerji güvenliğinin sağlanmasındaki ortak faaliyetlerimiz dinamik ve yükselen çizgide gelişimi ile nitelik kazanmıştı." ifadelerini kullandı.

Trump'ın Azerbaycan'ın enerji stratejisine kararlıkla destek verdiğini belirten Aliyev, mesajında, "ABD ile etkileşimimizin büyük potansiyelinden yararlanarak, ikili ortaklığımızı siyasi, ekonomik ve ticari, güvenlik, enerji, yeşil ve dijital geçiş ve diğer alanlar da dahil olmak üzere tüm alanlarda daha da genişletmeye ve derinleştirmeye kararlıyız. Yeni başkanlığınız döneminde Azerbaycan ile ABD arasındaki ilişkilerin daha da güçleneceğine ve yeni işbirliği alanlarının belirleneceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Aliyev, ülkesinin Güney Kafkasya'da barış ve güvenliğin güçlendirilmesi yönünde faaliyetlerini sürdüreceğini belirterek, Azerbaycan ile ABD arasındaki ilişkilerinin güçlendirilmesi, ulusal güvenlik çıkarları da dahil olmak üzere iki ülkenin çıkarları temelinde ortaklığın ilerletilmesi için ortak çaba göstermeye devam edeceklerinden emin olduğunu ifade etti.