Sosyal medyada yayımladığı yazı nedeniyle açılan dava kapsamında yargılanan Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı, gazeteci, yazar Ali Kişmir'in duruşması 16 Ocak Perşembe gününe ertelendi.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıcı Zehra Yalkut Bilgeç huzurunda görüşülen davanın bugünkü duruşmasında iddia makamı Başsavcılık adına savcı Hasan Boşnak hazır bulundu. Kişmir'i davada Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı temsil etti. Duruşmada, Polis Müfettişi Durmuş Aydın mahkemede tanık olarak dinlendi.

-Nazlı

Duruşmanın tamamlanmasının ardından Basın-Sen avukatı Cansu N. Nazlı açıklama yaptı.

Savcılığın üçüncü tanığı tahkikat memurunun bugünkü duruşmada şahadet verdiğini kaydeden Nazlı, “Hatırlanacağı üzere geçen celsede, bir başka profesörün bu yazıyla ilgili bir şehadet vereceği yönünde savcılığın bir beyanı olmuş ancak sağlık sorunları nedeniyle tanığın dinletilmesinden vazgeçmişti.” diye konuştu.

Bugünkü tanığın şahadetinde kendilerine göre iki önemli konu olduğunu, bunlardan birinin “soruşturmanın aslında polise yazılı bir şikayet yapılmadan önce başladığını” öğrendiklerini ifade eden Nazlı, “Diğer konu ise, soruşturmayı yapan Polis Genel Müdürlüğü’nün Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı namına bunu yaptığıyla ilgili emare olarak sunulan evraklarla ilgilidir. Savunma tarafından ‘hem soruşturmacı, hem de müşteki konumundaki kurumun GKK olduğu’ yönde bir iddia ortaya konuldu.” ifadelerini kullandı.

Nazlı, şikayet resmi olarak yapılmadan tahkikatın başlamış olmasının dikkat çekici olduğunu kaydetti. “Bu tahkikatın detayları da aslında, öngörümüzle ilgili teyit edici olduğu düşüncesindeyiz. Değerlendirmemiz bu yöndedir.” diyen Nazlı, savunma tarafının Ali Kişmir’in yargılanmakta olduğu yasa maddesinin Anayasa’ya havale edilmesi düşüncesi olduğunun mahkemeye paylaşıldığını dile getirdi.

- Kişmir

Gazeteci Ali Kişmir de, bu mücadelenin aslında bir kişiyle alakalı olmadığını, toplumsal bir mücadele olduğunu söyledi.

“Bize destek veren gazeteciler, avukatlar, kişiler, sendikalar, örgütler ve Meclis içerisinde CTP’li vekillerin yoğun bir mücadelesi var. Bu mücadeleyi topyekûn veriyoruz.” ifadelerini kullanan Kişmir, kendilerine dayatılan “yasakçı zihniyete” karşı mücadele ettiklerini ve kendileri için davanın çok önemli olduğunu ifade etti.