Dr. İlker İpekdal

Çaygür, pandeminin hiç tartışmasız gizli kahramanlarından!
Gizli, çünkü ustaca eski Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli’nin arkasına saklanmasını çok iyi bildi. Şimşekleri üzerine hiç çekmedi.
Gizli, çünkü Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin başkanı iken etliye sütlüye dokunmadı, kameraların önüne geçmedi, medyaya fazla bulaşmadı.
Gizli, çünkü pandemi ile ilgili ihalelerin hepsi masasının önünden geçti, hangi firmalarla ne yaptığını kimsecikler bilemedi!
Kahramandı, çünkü herkes pandemide aşı derdine düşmüş iken, aşı torpilinde ısrarla adı geçti ve birilerinin aşı kahramanı oldu!
Kahramandı, çünkü yaptığı kurnaz planlar sayesinde hiç zarar görmedi!
Kahramandı, çünkü dayandığı dağ Dr. Ali Pilli devrilince, kendi devirdiği çamların altında kalmamak için apar topar istifa etmiş görünerek (üçlü kararname ile görevi sona erdirilir) topluma mesaj verdi.
Hepsini geçelim ve gerçeklerle yüzleşelim.
Pandeminin şu anki yaşadığımız hale evrilmesinin en büyük sorumlularından birisi de eski Sağlık Bakanı Müsteşarı Dr. Ali Çaygür’dür.
Ama gelin görün ki ne oldukça efsunlu olmalı ki pandemi sürecinde kimse yaptıklarını masaya yatırmadı.
Belli ki kendi gündemi farklı idi.
Mesela ihaleler.
Özellikle PCR cihazı, PCR test kitleri ve sarf malzemeleri alım ihaleleri.
Sürekli çalıştığı, adrese teslim şartnamelerin yazıldığı ihaleler var mı yok mu araştırmak lazım.
Mesela pandemi süresine sorun çıkaran bazı kamu hekimleri hakkında açtığını ama her nedense sonradan birilerin araya girerek kapatıldığını iddia ettiği soruşturmalar.
Hangi soruşturmaları nasıl kapatılmış araştırmak lazım.
Mesela, beni organ kaçakçılığı ile ilgili bildiklerimi anlatmak üzere Adli Polis tarafından çağrılmama neden olan yazım.
Sonrasında kendisinin, ortağı olduğu hastanenin ve hemşiresinin isimlerinin geçtiği belgenin avukat eşliğinde Adli Polis’e verilmesi sonrası kapatılıp kapatılmadığı belli olmayan bir polis soruşturması.
Kendi müracaatı ile açıldığı anlaşılan soruşturmanın bir türlü neden ilerlemediğinin araştırılması lazım.
Ya da hepsini bir kenara bırakalım.
Bu yazıya 1 Nisan şakası diyelim!
Bal tuttu parmağını yaladı, sırasını da böylece savdı diyelim.
Pandemi devam ederken yaptırmaya devam ettiği Girne’deki deniz manzaralı bilmem kaçlex villasının detaylarını bir an önce bitirme telaşı ile kendisini baş başa bırakalım!
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