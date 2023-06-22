UBP Milletvekili Adayı Ali Başman, Akdoğan’da düzenlenen etkinlikte, bölge halkı ile kucaklaştı.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, partililer ve çevre yerleşim bölgelerinden çok sayıda vatandaş etkinlikte hazır bulundu.



HASİPOĞLU

UBP Genel Sekreteri ve Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, gecede yaptığı konuşmada, UBP için yeni bir seçim zaferinin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Muhalefetin sadece, UBP’nin başarısızlığını kolladığını, erken seçim talebiyle, iki devletli çözümden vazgeçilmesini ve AKEL ile işbirliği içinde yeniden federal çözüme dönüş istediğini vurgulayan Hasipoğlu, “Biz Anavatanımızla birlikte, devletimizi yaşatmak istiyoruz. İnatla, sonuna kadar, devletimize inanacağız, devletimize sahip çıkacağız” dedi.

Ali Başman’ın yıllarca UBP sevdalısı olduğunu, şimdi aday olarak kendileri ile yola devam ettiğini belirten Hasipoğlu, “ Kendisini, 25. Güneş olarak mecliste görmeye hazırız. Zaferimiz kesindir. Yolumuz açıktır, Gazamız mübarek olsun” diye konuştu.

ALİ BAŞMAN

UBP Milletvekili Adayı Ali Başman da Ramazan Bayramı arifesinde adaylık sürecinin başladığını hatırlatarak, “ Şimdi Kurban Bayramı Arifesine geldik. Her bölgede, her adımda, bayrama hazır olduğumuzu gördük. O zaman hep birlikte Pazar Günü, bayramı erken kutlayalım. Bayramı, zaferimizle donatalım” dedi.

25’inci Milletvekilinin UBP ve yakın siyasi gelecek için tarihi öneme sahip olduğuna işaret eden Başman, “ Seçimi kazanalım. Ama çok güçlü kazanalım. Meclis’teki gücümüzü perçinleyelim. Dinamik gücümüzle, yeni kararlar alalım” diye konuştu.

2027 Yılı’nda tek başına iktidar yolunu 25. Milletvekilliğini kazanarak açmanın mümkün olduğuna vurgu yapan Ali Başman, “ Bu başarıya çok yakınız. Çok iyi durumdayız. Az daha çalışacağız ve bu zaferi hep birlikte kazanacağız” ifadelerini kullandı.

Başman, “Sizlerin katkıları ile mecliste olacağımızdan artık eminim. Bana işini gücünü niye bırakıp bu işlere girdin diyorlar. Değerli dostlarım, devletten öte iş olmaz. Ben milliyetçi bir ailenin çocuğuyum. Bu devlete inanıyorum. Bayrağımı çok seviyorum, insanımızı çok seviyorum. Yeni başarı hikayelerimizi artık birlikte yazacağız. Gençliğimizin önünü açmaya, devletimize, meclisimize, ekonomimize, eğitimimize, sporumuza güç katmaya geliyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

ÜNAL ÜSTEL

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel de, Akdoğan ve çevresine, anlamlı etkinlik, yoğun ilgi ve heyecanı nedeniyle teşekkür ederek konuşmasına başladı.

Ali Başman için bölge halkının güçlü desteğini istediklerini vurgulayan Üstel, “ Belli oldu ki seçimi kazanacağız. Tüm veriler, heyecan, coşku ve istek, açıkça bunu gösteriyor. Ama biz seçimden güçlü çıkmak istiyoruz. Gücümüze güç katmak istiyoruz” dedi.

Akdoğan’ın, Vadili’nin, Paşaköy’ün, Dörtyol’un, İnönü’nün, kısacası Mesarya’nın, KKTC’nin üretim havzası olduğuna işaret eden Üstel, “ Siz üreteceksiniz, biz destek olmaya devam edeceğiz. Ürettikçe, güçleneceğiz. Ekonomimiz güçlenecek. Bu bilinçle katkılarımız sürecek” diye konuştu.

Kamu çalışanları için 6 aylık hayat pahalılığı ödeneğinin, hak ediliş oranına göre, ne ise ödeneceğini vurgulayan Üstel, özel sektörün de alım gücünü koruyacak, KDV indirimi gibi adımları atmakta olduklarını ifade etti.

Kırsal kesim arsası uygulamasının da devam etmekte olduğuna işaret eden Üstel, ilk evim kredisi, sosyal konut projeleri ve yeni istihdam alanlarıyla gençlere önem verdiklerini gösterdiklerini söyledi.

Ekonomik paketi eleştirenlerden, öneri duymadıklarına işaret eden Üstel, “ Onlar konuşur, biz iş yaparız” dedi.

Bölge ekonomisini de yakından ilgilendiren bir konuya işaret eden Üstel, Anavatan Türkiye’nin desteği ile Yeni Ercan’ın 20 Temmuz’da açılacağını belirtti.

Üstel, kablo ile elektrik konusunda da somut adımların kısa zamanda atılacağını açıkladı.

Üstel, “Yanımızda Anavatan Türkiye olduğu sürece, sırtımız yere gelmez. Çok şükür ki Anavatan sürekli yanımızdadır. Desteği bizimledir” dedi

Üstel, “ Daha güzel günlerimiz yakındır. Müsterih olun. Bize inanın, bize güvenin. Kafanızı karıştırmaya çalışanlar olabilir. İnanmayın… Devletimize inanalım. Dizim derdimiz KKTC’dir… Devletimizdir. Biz önümüze bakacağız. Durmak yok, yola devam edeceğiz. Bunun için 25 Haziran çok önemli. 25’inci milletvekilimizle, Ali Başman kardeşimizle birlikte, iş yapmak, halkımıza güç katmak istiyoruz. Birlikte olalım, küskünlük varsa, zamanı değil, birlik olma zamanı, ulusal birlik zamanı. Yürüyelim arkadaşlar” diye konuştu.