Alayköy’de dün 21.30'da alkollü içki tesiri altında olduğu sırada van aracıyla seyreden Seyfullah Meşe (E-24), karşı şeride geçerek Bora Yenen (E-31) yönetimindeki araca çarptı. Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre kaza sonucu yaralanan olmadı. Seyfullah Meşe tutuklandı.