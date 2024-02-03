Alayköy Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir kaporta boya dükkanında, kaportacı olarak çalışan 46 yaşındaki Sinan Kabacıklı iş yeri içerisinde geçirdiği kaza sonucu ağır şekilde yaralandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, saat 08.30 sıralarında, Alayköy Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir kaporta boya dükkanında, kaportacı olarak çalışmakta olan Sinan Kabacıklı (E-46) iş yeri içerisinde tamir maksatlı bulunan kamyonun kaportasını tamir ettiği sırada iskele üzerinde çalıştığı sırada iki metre yükseklikten düşerek ağır şekilde yaralandı.

Olayda yaralanan Sinan Kabacıklı kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde beyin kanaması teşhisi ile genel yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.