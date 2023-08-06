Limasol'un Alassa köyü yakınlarında bugün öğle saatlerinde yeniden alevlenen yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılıyor.

Ürdün'den gönderilen 3 helikopter de dahil 12 hava aracı, 11 itfaiye aracı ve 3 iş makinası ile müdahale edilen yangın için Avrupa Siyasi Koruma Mekanizması devreye sokuldu.

Rum Tarım Bakanı Petros Ksenofondos bölgede kurulan İtrfaiye Koordinasyon Merkezi'ne gitti.

İtfaiyeden yapılan açıklamaya göre Methikoloni, Apsiu ve Yerasa köyleri üçgeninde ilerleyen yangın nedeniyle Apsiu köyü boşaltılıyor.

Bazı yollar tamamen, bazıları da kısmen trafiğe kapatıldı.