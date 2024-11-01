Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Turgut Alas, Cumhuriyet Meclisi Başkanlık seçimleri sürecine ilişkin yaşananlardan ders çıkarılmadığını savundu.

Yazılı açıklama yapan Alas, “Gayrimeşru hükümete göz yumup normalleştirdiler ve üstelik tüm bu yaşananlardan da Meclis’teki muhalefet olarak ders çıkarmadılar. Bunlar daha iyi günlerimiz” iddiasında bulundu.

Alas, Halkın Partisi tarafından alınan sine-i millet kararı sonrası boşalan koltuğu doldurmak için yapılan ara seçimin ‘hiçbir şey değiştirmeyeceğini, esas olması gerekenin erken seçim olduğunu’ daha önce dile getirdiklerini kaydetti.

HP Genel Sekreteri Turgut Alas “Bugün gelinen noktada Meclis’in ve ülkenin geldiği durum ortadadır Yapılan açıklamalara bakınca bunlardan ders alınmadığı da görülmektedir. Söylemeye dilim varmıyor ama son iki buçuk yılda yaşananlara bakınca bunlar daha iyi günlerimiz” ifadelerini kullandı.