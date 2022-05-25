Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Eskiden de siyasetçilere kızar, köpürürdük…
Çeşitli de suçlamalar getirirdik!
Yine de hiçbir zaman ağırlıklarını bozmazlardı…
En çok da meclisteki ağırlıklarını hep hissettik!
Siyasette ki duruşlarınızı beğenip beğenmesek de Meclis’in saygınlığının hep korudular…
O günleri özlüyoruz desek yalan söylemiş olmayız!
Eski siyasetçi dönemi bitti şimdi yeni bitmeleri izliyoruz…
Ama utanarak!
Tamamen kutuplaştılar çünkü…
Buna hem muhalefet hem de iktidar vekilleri resmen çanak tutuyor!
Aslında tamamen şov yapıyorlar…
Saçma sapan bir farkındalık yarışı var aralarında!
Bir adım önde olma gaylesi…
Meclis kürsüsünü her türlü şahsi menfaatleri için kullanıyorlar!
Bu milletin vekili olduklarını çabuk unutmuş olmalılar…
Dün de bunlardan bir bölüm yaşandı!
Birbirlerinin üzerlerine yürüdüler…
Oldu olacak yumrukları da vursaydılar ha keşke!
Nasılsa seviye iyice düştü…
En azından bir boks maçı izlemiş olurduk!
Çok ama çok üzücü şeyler bunlar…
Halkın umudunu ve güvenini gün geçtikçe kaybediyorsunuz!
Asıl kaybeden de bu ülkenin geleceği oluyor…
…
Yeni hükümet içeriğini bile bilmeden bir protokolü önünde buldu…
Devletin devamlılığı geleneği var ya bundan sıyırması çok da söz konusu değil!
Diyorlar ki;
Ya yapacaksınız ya da yapacaksınız…
Deveyi gütme meselesi!
Maddeler içinde olması gerekenler var ama olmaması gerekenler de var…
Bu ülke salgından geçmiş, döviz artışı üstüne tuz biber olmuş!
Resmen köşeye sıkıştırılmış bir hükümet ile karşı karşıyayız…
Ya muhalefete ne demeli!
Var oluş mücadelesi veriyorlarmış…
Ama kime karşı olduğunu bir türlü ağızlarına alamıyorlar!
Çünkü ileriki günleri düşünüyorlar…
İktidar olunca başlarına neler geleceğini hesap ediyorlar!
Başbakan Üstel dün ne dedi;
Resmen yardım istedi, destek istedi…
Olmayacağını bile bile!
Sahi muhalefet hadi var oluş mücadelesi veriyor, pakete şiddetle karşı çıkıyor…
Peki önerileri nedir?
Bir masa etrafında oturup ortak karar bile üretemiyor artık ülke siyaseti…
Kutuplaştıkça kutuplaşıyoruz!
Biraz daha mecliste birbirlerini linç edecekler…
…
Yapacakları tek şey var aslında…
Eski hükümet biraz da can havliyle bir protokole imza atmış olabilir!
Peygamber kitabı değil ya bu…
Görüşecek, tartışacak, ortak bir paydada buluşup kendi protokolünü hazırlayacaksın o zaman!
Bu ülke gerçeklerine karşı böyle bir paket olur diye pısırık değil, yüksek sesle konuşacaksın…
Eğer gerçekten de yok olduğuna inanıp, bir var oluş mücadelesi vereceksen de bunu birlikte yapacaksın!
Yapacaksın ki sesin daha gür duyulsun…
Ama şöyle bir gerçek de vardır ki bu gidişat gidişat değildir!
Önce bunu kafana sokacaksın…
Lale devrinin bittiğini kabul edeceksin önce!
Üretmeden, çalışmadan, çaba sarf etmeden olmayacağına kanaat getireceksin…
En önemlisi de artık dilenci rolünü sergilemeyeceksin!
Rant siyasetini bir yana koyup, milletin gerçek vekili olduğunu kabul edeceksin…
Hükümet ya da muhalefetin insanları ötekileştirme görevi olmadığını gerçeğini anlayarak bu ülke insanının ortak sorunları için işbirliği yapacaksın!
Bize de al hükümeti vur muhalefete başlıkları yaptırmayacaksın…
…
Bu ülkede 69 yaşında torun sahibi bir kadın iş kazasında hayatını kaybetti…
Şimdi çoğu diyor ki bu yaşta kadın niye çalışıyor ya da çalıştırılıyor!
Sonrası da üzüntü mesajları…
Geçin bunları!
Gidip önce bu yaşlı kadının hangi şartlarda yaşadığını öğrenin önce…
Siz bu hayatı bu kadar kolay ve ucuz mu olduğunu sanıyorsunuz?
Kadının ve ailesinin ihtiyaçlarının ne olduğunu biliyor musunuz, sorup soruşturdunuz mu?
Taziye mesajları ile bu yaştaki insanların bir daha çalışmayacaklarını mı sanıyorsunuz yoksa?
Çok yanılıyorsunuz…
Artık insanlar geçim derdinden başka bir şey düşünmüyor!
Üç kuruş daha fazla kazanıp çoluğa çucuğa ve tabi ki torunlara destek olsun diye yanıp tutuşuyor…
Çünkü başka bir çare bırakmadınız onlara!
Bu ülke siyasetçi tablosu ile giderse 69 yaşındaki de 79 yaşındaki de çalışmaktan başka bir çare bulamayacak…
Gerekirse son nefeslerine kadar hem de!
MESAJ KUTUSU
Sayın Hamide ÇINAR, G. Mağusa hastanesine alınması planlanan anjiyo cihazı konusunda son dakika devreye girip ihaleyi iptal ettirmeniz tam bir vatanseverlik örneği oldu. Zira adrese teslim ihale kabul görseydi bir işletme devletin cebinden 200 Bin Euro’dan fazla haksız kazanç elde edecekti…
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Sayın Tahsin ÖZEL, çok yakında Turizm Bakanlığına danışman olarak atanacağınızı çok da sevinemeden öğrendik. Umarız böyle bir teklifi kesinlikle kabul etmez ve yeni bir skandala imza atmazsınız…
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Sayın Devrim BARÇIN, bu ülke insanı vekil seçildikten sonra sizden epey umutlanmıştı ama dünkü provoke eden davranışlarınız hiç de hoş olmadı. Yeni nesil politikacı tiplemesi kesinlikle böyle olmamalıydı. Mecliste neler yapılır sokakta neler yapılır artık bunları ayırt etmek gerek değil mi?
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Sayın Erhan ARIKLI, Girne Turizm Limanının özelleştirilmesinden sonra burayı hangi ünlü bir siyasinin işletmeye başlayacağını biliyor muydunuz? Yıllardan beridir gözü buradaydı nihayet hayalleri gerçek oluyor…
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Sayın Emrah YEŞİLIRMAK, solun yeni kahramanına karşı büyük ihtimalle sağın da yeni kahramanı olarak ilan edilirsiniz. Doğru ya vatandaş size oraya kavga edip hatta yumruklaşasınız diye gönderdi, devam edin bakalım boyunuz uzayacak mı?
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