Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Kudret Hoca açıkladı da aklımıza geldi…
Aslında unutmamıştık ama belki de hükümet kurulma aşamasında olduğu için biraz beklemeye almıştık!
Halkın Partisi genel seçim çalışmalarını açıklayan ilk parti oldu…
İyi de yaptılar!
Şeffaflık da bunu gerektirir…
Şimdi gözler diğer siyasi partilerde!
Bunu niye önemsiyoruz çünkü geçmişte birçok tecrübemiz vardır…
Siyasi partiler seçimlere sadece kendi bütçelerinden filan girmez!
Burada hemen iş insanları devreye girer…
Oluk oluk paralar akıtılır!
En çok para da kumarhaneler, gece kulüpleri, bahisçilerde olduğu için sanki de bir mecburiyetmiş gibi çantalarla para taşınır…
Tabi ki başka büyük özel sektörle de var bunların içinde!
Hatta bazıları tek bir partiye değil birkaçına birden seçim önceleri maddi destekte bulunurlar…
Ne olur ne olmaz diye!
Onlar için önemli olan seçilecek partiden daha çok seçildikten sonra hükümetler tarafından kendilerine sağlanacak olan bir takım rantlardır…
Mesela bir takım değerli araziler!
Kumar ve bahis izinleri…
Devlette olan işlemlerin çabuklaştırılması!
Biz şahsen geçmişteki seçim öncelerinde siyasi liderlere makam aracı sağlayan işletmeler bile gördük…
Bunlar hep siyasilerin kara gözleri karakaşları için olacak değil ya!
Al gülüm ver gülüm meselesidir bu…
Gör beni göreyim seni!
Böyle durumlarda hep anımsatma gereği duyarız;
Hani geçen yıllarda vefat eden bir gece kulübü sahibi sitem etmişti…
Siyasette hep ata oynadım, diyerek!
Çünkü bazı iş dünyası için siyasiler kendileri için yarışan attan başka bir şey değildir…
Doğru ata oynarsan kazanır, yanlış ata oynarsan kaybeder, paran da heba olur!
Onun içindir şeffaflık adına…
Bu seçimlerde hangi işletmelerin hangi atlara para yatırdığı önemlidir!
Tabi ki siyasilerin yok şu kumarhaneden ya da gece kulübünden para aldıklarını itiraf etmelerini beklemiyoruz, o kadar da saf değiliz ama…
En azından bunların birer iddiadan ibaret olmadığının da adımız kadar eminiz!
Yine bazı partilere yurt dışından da seçim harcaması geldiğini lütfen bir yerlere not ediniz…
Günü gelince bu paraların ne karşılığı verildiğini, beklentilerin neler olduğunu da yazar çizeriz elbette!
…
Siyaset ve bir takım karanlık güçler derken şimdi de yeni bir iddia ortaya atıldı…
Türkiye’de karanlık işleriyle tanınan, suç örgütü kurduğu iddia edilen, hapis yatan, hapisten kaçan Alaattin Çakıcı’nın KKTC’ye yerleşeceği söylentileri son günlerde daha fazla konuşulmaya başladı!
Kendisinin burada aylar önce bir otel aldığı filan da doğru ya da yalan yayılmıştı…
Hatta buraya gelişinin Falyalı ile ilişkilendirildiğini biliyoruz!
KKTC’ye gelecekse buyursun, hoş gelsin de önemli olan burada ne yapacağıdır…
Zaten artık bu ülke suçlar ve mafya ülkesi olmuştur!
Oysa biz sadece turizm ve üniversiteler ülkesi olarak biliyor ve bundan da gurur duyuyorduk…
KKTC’deki tablo hızlı bir şekilde değişiyor ya da değiştiriliyor!
Kimin için?
En azından bizim için olmadığını iyi biliyoruz…
İyi de KKTC bu şekelde nerelere sürükleniyor?
İpini koparan, karanlık işlerin müdavimleri bu ülkeye geldiği müddetçe de burada karanlık işlerin önünü kesmenin ihtimali yoktur…
Zaten bunlar gelince öncelikle siyasete bulaşırlar, bir kısmını kucaklarına oturturlar ve sonra da memleketten hayır bekle!
Bu memleket bu kadar sahipsiz bırakılmamalı…
Aksi halde önümüzdeki süreçlerde çok daha karanlık işlere hazırlanın!
Devletin tepesinde oturanlar devlete sahip çıkmazsa vay halimize…
MESAJ KUTUSU
Sayın Fikri ATAOĞLU, UBP ile yapılan son görüşmelerde sadece Turizm Bakanlığı tamammış ama altındaki dairelerin birçoğu elinizden alınınca fena halde bozulduğunuz hatta hükümette olmak istemediğinizi söylediğinizi öğrendik. Acaba dersiniz yine mi azınlık hükümetine doğru gidiyoruz?
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Sayın Mustafa AKANSOY, G.Mağusa Hastanesinde bir güvenlik görevlisini darp etmeniz anlaşılan o ki kapatılmayacak ve yargıya kadar gidecek. Bu konuda bize bir açık mektup yazmak ister misiniz? Eğer bize de gönderirseniz tam metin yayınlarız, hiç merak etmeyin olur mu?
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Sayın Kudret ÖZERSAY, eğer iki bakanlık yerine tek bakanlıkla yetinseydiniz yeni hükümet modelinde kesinlikle olacaktınız. Demek ki bu denemde yine muhalefet görevi size kalacak şimdiden hazırlıklara başlamakta yarar görüyoruz. Bu arada seçim harcamalarını açıklayan ilk parti olarak tebrik ederiz…
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Sayın Kemal DÜRÜST, yerel seçimler yaklaşırken adaylık konusunda adınız yeniden anılmaya başlandı. Yeni partinizden bu konuda baskı yapılacağı da iddia edilmeye başlandı, bir kere denemekten bir şey çıkmaz, hadi bakalım hakkınızda hayırlısı artık…
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Sayın Faiz SUCUOĞLU, çarşı denetimlerini kontrol altına almak için özel bir ekip kurmanız iyi oldu, bir de marketleri denetleyebilirseniz çok iyi bir kamu görevi yapmış olacaksınız. Bu arada yeni kabinede yeni vekillere de yer olmadığını duyduk, biraz fırına girip pişmeleri daha iyi olacak değil mi?
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Sayın Olsan ORAN, yeniden Yeni Boğaziçi belediye başkan adaylığı için kolları sıvayıp çalışmalara başlamışsınız. Geçen sefer olmadı ama bu kez niye olmasın değil mi? Şu anki başkan gençleri arkasına aldı ona göre bir proje üretin deriz…
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Sayın Oğuzhan HASİPOĞLU, geçen sefer olmadı ama bu kez Dışişleri Bakanlığı neredeyse oldu gibi bir şey. Şimdiden hazırlıklara başlayabilirsiniz özellikle de Maraş ve G.Mağusa açılımında size büyük sorumluluklar düşecek gibi gözüküyor…
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Sayın Cemal ÖZYİĞİT, eğer seçimlerden önce solda birlik için yeşil ışık yaksaydınız şu anda sizde meclis sıralarında olacaktınız. Yaptığınız büyük hatadan sonra şimdi partiniz yeniden ayağa kalkmak için bir takım girişimler başlatıyor, umarız keyfiniz sıhhatiniz iyidir…
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Sayın Nihat BERKAN, gençliğinizin sırrını bir dostunuzun kulağına fısıldadıktan sonra kendisi de hızlı bir şekilde değişim için düğmeye basmış diye duyduk. Demek ki işin sırrı da her türlü değişimdeymiş değil mi? Sağlık ve mutluluklar dileriz…
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Sayın İlkay ADALI, pek değerli biricik kızınızın vefatını üzüntü ile duyduk. Merhumeye tanrıdan rahmet size ve tüm aileye sabırlar dileriz. Allah geride kalanlara sağlıklı uzun ömürler nasip etsin…
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Sayın Hasan KÜÇÜK, seçim yorgunluğunu hafta sonu ailenizle birlikte Bafra’da bir otelde hem eğlenerek hem de dinlenerek geçirmişsiniz. Kamuoyu bu kez eski değil de yeni vekillerden büyük hizmetler bekliyor, kolları sıvama vaktidir…
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Sayın Mücahit KAYA, belediyecilik hizmetlerinden sonra şimdi de turizm sektöründe büyük ses getirecek bir yatırım için geceli gündüzlü çalıştığınız konuşuluyor. Çok büyük bir eksikliği dolduracaksınız, hayırlı işler bol kazançlar dileriz…
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Sayın Ziya EMİR, Londra’da çok büyük bir gıda pazarlama işine girdiğiniz ve özellikle de KKTC ürünleri ile pek yakında isminizden fazlasıyla söz ettireceğiniz konuşuluyor, vatana ve millete hayırlara vesile olsun…
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