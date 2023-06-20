Demokrat Parti (DP) milletvekili adayı Serhan Aktunç, beraberindeki heyet ile birlikte, Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği’ni (İŞAD) ziyaret ederek, ülkenin ekonomisi ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.



Önceliklerinin ekonomi olduğuna dikkati çeken Aktunç, özellikle yurt dışında eğitimini tamamlayan gençlerin, ülkelerinde iş imkanları bulabilmelerinin önünü açabilmenin en temel unsurunun, özel sektörün güçlendirilmesi olduğuna dikkati çekti.



“Ben özel sektörde hem çalışan hem de işveren olarak çalıştım. Şimdi de kamuda üst düzey bürokrat olarak görev yapıyorum. Kısacası hem özel sektörü hem de kamuyu iyi bilenlerden biriyim. Ekonominin sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması ve özellikle gençlerin işsizlik sorununu, kamu ile çözmek sürdürülebilir değildir. Doğru olan gerek maaş gerekse çalışma koşulları açısından özel sektörü kamunun seviyesinden de yukarıya taşıyabilmektir” diye konuşan Aktunç, elde ettiği tecrübelerini meclise taşıma kararlılığında olduğunun altını çizdi.



MAMÜLCÜ: “BAŞARILI OLABİLECEĞİNE İNANDIĞIMIZ BİR İSİM”

İŞAD Başkanı Enver Mamülcü, Aktunç’u uzun zamandan beridir tanıdığını, gerek özel sektörde gerekse de kamudaki görevinde neleri başarabildiğini gördüklerini dile getirerek, “Cumhuriyet Meclisi’nde halkın tüm kesimlerini en iyi şekilde temsil edebileceğine, başarılı olabileceğine inandığımız bir isimldir” ifadelerini kullandı.



Mamülcü, Aktunç’un ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, başarılar diledi.