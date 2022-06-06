Levent Özadam - Mesaj Kutusu
KKTC'de yıllık enflasyon yüzde yüze yaklaşarak yüzde 98.12 oldu!
İstatistik Kurumu, Mayıs ayı enflasyonunu da yüzde 6.63 olarak açıkladı.
Rakamlar genelde tartışılır, enflasyon düşük gösteriliyor falan diye...
Bu kez durum içler acısı açıklanan haliyle bile durum felaket!
Yaz aylarında turizm'den medet umarken ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde.26 ile Lokanta ve Oteller ana grubunda gerçekleşmiş.
Gıda fiyatlarındaki artışı da artık istatistiklerden değil her markete gidişimizde gördüğümüz farklı etiketlerden anlıyoruz.
Bu durumu ister covid sonrası daralan ekonomiye, ister Rusya-Ukrayna savaşına ister kurlardaki yükselişe bağlayın yaşadığımız sürecin adı ekonomik krizdir.
Dar gelirliye yaşama şansı vermeyen günlerden geçiyoruz.
Maliya Bakanı Sunat Atun, “Bakanlık olarak hayat pahalılığının maaşlara yansıtılması için elimizdeki kaynak ve imkanların en iyi şekilde kullanılmasına yönelik çalışma yapıyoruz” dedi.
Atun, “Emeklilerin ikramiye ve maaşlarından kesinti söz konusu değildir” diye açıklama yaptı!
Yani durum o kadar kötü ki biz yıllık yüzde yüz enflasyonu konuşurken emeklinin maaş ve ikramiyelerinden kesinti bile tartışma konusu olabiliyor.
Meclis Kudret Özarsay'ın istifasıyla oyalanırken, milletvekilleri bakanlar, Osmanlı Kıbrıs'ı İngilizlere sattıydı satmadıydı diye tartışırken halk yiyecek ekmek bulamaz hale geldi.
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Meclis kürsüsünde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'ı hedef alan açıklamalar oldu.
Aslında Oktay'a gibi görünen eleştiriler direkt Türkiye'yi suçlayıcı ifadelerdi.
Maalesef içimizden bir gurup her ne hikmetse sürekli ikili ilişkilere zarar verecek açıklamalarda bulunmaktan vazgeçemiyor.
Bazen iktidarı muhalefeti bu tartışmaları özellikle mi gündeme taşıyor diye şüphe ediyoruz.
Vatandaş elektrik faturasını ödeyemiyor, domatesi taneyle alıyor, çocuğuna harçlık verirken bile on kere düşünüyor ama bizim siyasilerin aklı nerede...
Lütfen artık vekili bakanı bu ülkede bu kötü gidişatı değiştirecek güce kim sahipse kimin yetkisi varsa sadece bu konuya eğilsin.
Bakın Türkiye sayesinde böyle bir coğrafyada güvenlik endişemiz yok.
Rumlar bir gece saldıracak derdimiz yok!
Kafa yoracağımız tek konu elimizdeki kaynağı adil bir şekilde paylaşmak, çalışana emekçiye gölge etmemek.
Bırakın tarih bilginizi ve yorumunuz işleri yoluna koyunca tartışırsınız.
İstediğiniz kadar felsefe yaparsınız.
Önce şu ekonomiye bir odaklanın...
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Asil Nadir, İngiliz The Times'a konuştu ve yine gündem oldu.
81 yaşındaki Nadir cezasının Ağustos ayında sona ereceğini söyleyerek İngiltere’ye geri dönmek istediğini dile getirdi.
1980'lerde 192 milyon sterline ulaşan servete sahip olan Nadir, Kıbrıs'ta olduğu kadar Dünyada da adından söz ettiren bir isimdi.
192 Milyon sterlinlik bir güce hükmedecek kadar büyüyen bir isim olan Nadir'i kimse küçümseyemez.
Şimdi geriye dönüp baktığımızda Asil Nadir KKTC için daha faydalı bir isim olamazdı diye akıllara geliyor.
Asil Nadirin ticari zekasından daha çok faydalanılabilirdi belki de...
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CTP Milletvekili Salahi Şahiner, AKSA sözleşmesinin uzatılması için rüşvet alındığı iddialarına ilişkin soruşturma açılmasını istedi.
Şahiner, elektrik faturalarının ucuzlatılması için yapılması gerekenlerin bir kenara itildiğini iddia etti. "Belli başlı şirketlere fahiş kâr elde edecekleri rant kapıları aralayacak planlarlar yapılıyor" dedi.
Jenaretör tartışmaları devam ederken ‘Yatırım için kaynağımız yok’ söyleminin “doğru olmadığını” iddia eden Şahiner, AKSA’ya ödenecek 2 yıllık kira bedeli ile AKSA’nın bütün santral kapasitesi kadar jeneratör yatırımı yapılabileceğini de savundu.
Şimdi ortaya AKSA’ya gelince para var ama yatırım yapmak için kaynak yok gibi bir tablo çıkıyor.
Peki, AKSA sözleşmesini uzatmaya çalışmak halk düşmanlığı mı değil mi?
KIB-TEK konusu bu ciddi sorularla gündemden düşmeyeceğe benziyor.
Biz bu soruların cevabını ararken vatandaş da bu sıcaklarda elektriksiz ne yapacak onu düşünüyor...
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Akaryakıt fiyatlarında geçtiğimiz günlerde çılgın bir artış yaşadık.
5 Lirayı aşan bu zam resmen akıllara zarar.
Şimdi yeni 5 Liralık bir zamdan daha bahsediliyor.
Akaryakıt zamları konusunda sözün bittiği yerdeyiz.
El insaf diyoruz daha ne diyelim.
Bu arada Tüp Gaz fiyatlarına da okkalı bir zam yapıldı.
Zam kadar kötü bir durum daha vardı.
Vatandaş zam öncesi tüp bulmakta çok zorlandı.
Hatta Rum tarafından tüp gaz alanlar olmuş
Zam öncesi ilgili firmaların neden tüp gaz satışını durdurduğunu tahmin edebiliyoruz...
Ancak devletin bu durumda vatandaşını neden koruyamadığını bir türlü anlayamıyoruz.
MESAJ KUTUSU
Sayın Prof. Dr. Hikmet SEÇİM, YÖDAK üyeliği için müracaat ettiniz ancak bu göreve eğer gelirseniz 6 ay sonra yaş haddinden dolayı ayrılmak zorunda kalacaksınız. Bu kadar az bir süre için bu makam değer miydi?
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Sayın Kubilay ÖZKIRAÇ, yayınlanmasını istediğiniz belgeler ve altındaki imzanız yayınlandı ama ne sizden hala istifa ettiğinize dair bir açıklama gelmedi. Bari en azından bir özür dileyin ki çektiğiniz resti unutalım…
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Sayın Emrullah TURANLI, Ercan konusunda şimdiye kadar hep ağırdan aldınız ama Ankara’dan hem de en yüksek yerden emir gelince 20 Temmuz’da bitirme sözü vermişsiniz. Desenize artık isteseniz de istemeseniz de geri sayım başladı, hadi bakalım hayırlara vesile olsun…
…
Sayın Serdar DENKTAŞ, muhalefet partisi başkanlarıyla evinizde gerçekleştirdiğiniz toplantıda önemli kararlar ürettiğiniz ve pek yakında alınan kararları kamuoyuna açıklayacağınız konuşuluyor. Siyaset genlere işleyince geriye dönüş çok kolay olmuyor değil mi?
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Sayın Faiz SUCUOĞLU, son günlerde parti örgütü ziyaretlerini hayli yoğunlaştırdığınız gözleniyormuş. Bakalım nabız yoklamaları sonrasında sürpriz bir karar çıkacak mı yoksa bir süre daha sessizliğinizi koruyacak mısınız?
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Sayın Erhan ARIKLI, Hatay’dan yapılacak olan deniz otobüsü seferleri ancak bir kez yapılabildi ama sonra yenisi bir türlü gelmedi. Uçak biletlerinin havada uçuştuğu böyle bir dönemde konuşu araştırıp sonuçlarını kamuoyuna açıklamanız isteyen onlarca mesajınız var…
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Sayın Asım VEHBİ, bugün yeni yönetim kurulu üyesi belirlendikten sonra 6 ay sonra da bu göreve sizin talip olacağınıza kesin gözüyle bakılıyormuş. Bakalım halen yönetimde olan arkadaşlar bunu nasıl değerlendirecekler bekleyip hep birlikte göreceğiz artık…
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Sayın Kutlu EVREN, siyasetteki ve kabinedeki yeni değişikliklerden sonra derin bir sessizliğe gömüldüğünüz hatta çok yakınlarınızın telefonlarına bile bakmadığınız yönünde sitem şikayetleri geliyor. Şimdilik kabuğunuza çekilmiş olabilirsiniz ama dostları da ihmal etmemek gerek değil mi?
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Sayın Sami DİLEK, sendika genel kurulunda rakibi eleştirmenin dozunu yüksek tutunca geri teptiği ve size oy verecek olanların bile karar değiştirdiği söyleniyor. Yine de olmayacak her şeyde bir hayır vardır derler, çok da kafaya takmamak gerek değil mi?..
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Sayın Mine ATLI, Halkın Partisi’nde yaşanan son gelişmelerde kadın erkek eşitliğini eleştirmeniz HP tabanı tarafından tepki ile karşılandı. Bu sıralar başka partilerin iç işlerine karışmamak en doğrusu olacaktır. Heyecanınızı anlıyoruz ama daha olgun açıklamalar siyasi geleceğiniz için de iyi olacaktır…
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Sayın İlgen BAĞCIER, Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğünüz hayırlı ve uğurlu olsun. Bu zorlu dönemde Ünal beye hayli destek olacağınız konuşuluyor, demek ki sadece kendisinin değil sizin de işiniz epey zor olacak ama devletteki geçmiş başarılarınızı eminiz burada da devam ettireceksiniz…
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