Aksa Enerji, imzaladığı 15 yıllık dolar bazlı yeni sözleşmeyle Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) arasına enterkonnekte denizaltı kablosuyla enerji köprüsü kurulacağını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aksa Enerji, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) ile tarihi bir sözleşmeye imza attı. Şirket sözleşme kapsamında, yapılacak fizibilite sonrası "enterkonnekte denizaltı elektrik kablosu" vasıtasıyla KKTC'yi birbirine bağlayacak.

Şirket, KKTC halkının kesintisiz enerji erişimine katkı sağlamak amacıyla Kalecik Kombine Çevrim Akaryakıt Santrali'ndeki kurulu gücünde 35 megavat kapasite artışı gerçekleştirerek, adadaki kurulu gücünü 188 megavat seviyesine çıkaracak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Cemil Kazancı, Türkiye ile KKTC arasında enterkonnekte denizaltından elektrik kablosuyla enerji köprüsü kurmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu dev projenin hayata geçirilmesi için fizibilite sonrası hızlıca adımlarımızı atacağız. KKTC'de de yıllardır hayali kurulan bu enerji köprüsüne Aksa Enerji imzasını atacağız." ifadelerini kullandı.