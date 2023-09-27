Aksa ile Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) arasında imzalanan yeni sponsorluk anlaşmasıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Süper Lig, 1. Lig ve A2 Ligi’nin son iki yıldır isim sponsoru olan Aksa, isim sponsorluğuna önümüzdeki iki yılda da devam edeceğini kamuoyuna duyurdu.

Aksa’dan verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nde gerçekleşen imza törenine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, Aksa Enerji KKTC Kalecik Santral Müdürü Şener Şentürk ve kulüp başkanları katıldı.

İmza töreninde konuşan Başbakan Ünal Üstel, geleceğin teminatı olan gençlerin spora yönlendirilmesinin çok önemli olduğunun altını çizerek Kıbrıs Türk futbolunu destekleyen tüm sponsorlara teşekkür etti.

KTFF Başkanı Sertoğlu da Aksa’ya Kuzey Kıbrıs futboluna sunduğu büyük katkılardan dolayı teşekkürlerini iletti.

Törende konuşan Aksa Enerji KKTC Kalecik Santral Müdürü Şentürk ise Aksa Enerji'nin KKTC için birçok alanda sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmeye devam ettiğini belirterek “Aksa Enerji olarak tam 20 yıldır faaliyet gösterdiğimiz Kuzey Kıbrıs’ta kendimizi yalnızca bir enerji üreticisi değil, adanın çok yönlü bir çözüm ortağı olarak görüyoruz. Bu sorumlulukla, Kuzey Kıbrıs’ın kalkınması ve gelişimine katkı sağlayan sosyal sorumluluk projelerinin destekçisi oluyoruz. Bu yıl sekizincisini düzenlediğimiz Aksa Fotofest Fotoğraf Yarışmasıyla KKTC'de fotoğraf sanatının gelişimine olan desteğimizi aralıksız sürdürürken, son iki senedir olduğu gibi önümüzdeki iki sene de KKTC Süper Lig, 1. Lig ve A2 Ligi’nin isim sponsorluğu ile Kıbrıs Türk futboluna olan desteğimize devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.