Aksa Enerji, sürdürülebilir yüksek büyüme stratejisi doğrultusunda yaptığı global yatırımları ile birlikte 2023'ün ikinci çeyreğinde yurt dışı FAVÖK oranını bir önceki yıla göre yüzde 5 artırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 8 ülkede 12 santral yatırımıyla faaliyet gösteren Aksa Enerji, 2023 yılının ikinci çeyreğinde yurt dışı faaliyet ve yatırımlarının katkısıyla elde ettiği döviz bazlı gelirleriyle yurt dışı FAVÖK'ünü 1 milyon 659 bin liraya çıkardı.

Sürdürülebilir yüksek büyüme stratejisi doğrultusunda yaptığı global yatırımlarıyla Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ( KKTC ) ve Özbekistan'dan sonra Gana, Madagaskar ve Mali’de kısa sürede kurup devreye aldığı enerji santralleriyle gücünü artıran Aksa Enerji, enerji ihtiyacı olan tüm coğrafyalarda yeni yatırım projelerini ve global hizmet ağını daha da genişletmeyi hedefliyor.

Yurt içi ve yurt dışında yürüttüğü yatırımlarını hızlandıran Aksa Enerji 2023 yılı ikinci çeyrekte 14 milyon 183 bin lira ciro elde etti. Güvenilir operasyonlarıyla ve artan yurt dışı yatırımlarıyla net finansal borcunun FAVÖK'e oranı ise 1,59 çarpan seviyesinde yer aldı.

Aksa Enerji ikinci çeyrekte, "Kurumsallaşma, Globalleşme ve Sürdürülebilir Yüksek Büyüme" stratejik yaklaşımıyla yurt dışı yatırımlarına devam etti.

KKTC 20 yıldır enerji ihtiyacının yarısını karşıladığı Kalecik Kombine Çevrim Akaryakıt Santrali ile Kuzey Kıbrıs halkına güç veren Aksa Enerji, imzaladığı 15 yıllık dolar bazlı yeni sözleşmeyle Türkiye ile KKTC arasına enterkonnekte denizaltı kablosuyla enerji köprüsü kuracak.

Aynı zamanda KKTC halkının kesintisiz enerji erişimine katkı sağlamak amacıyla Kalecik Kombine Çevrim Akaryakıt Santrali'nde 35 megavat kapasite artışı gerçekleştirerek, adadaki kurulu gücünü 188 megavat seviyesine taşıyacak.

- Depolanabilir rüzgar ve güneş projeleri için ön lisansları 561,04 megavata ulaştı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aksa Enerji "Sürdürülebilir Yüksek Büyüme" stratejisi kapsamında üretim portföyündeki kaynak çeşitliliğini de artırıyor.

Yenilenebilir enerji teknolojilerine daha fazla yatırım yapan şirket ikinci çeyrekte Afyonkarahisar'da 110,76 megavat depolamalı rüzgar enerji santrali, Eskişehir'de 50 megavat depolamalı güneş enerji santrali olmak üzere toplam 160,76 megavat kurulu güçte kurulumuna dair ön lisans alarak faaliyetlerini çeşitlendirdi.

Balıkesir'de 118,04 megavat depolamalı rüzgar santrali kurulumuna dair almış olduğu yeni ön lisans ile birlikte Türkiye'de toplam kurulum ön lisansı 561,04 megavat seviyesine ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Cemil Kazancı, Türkiye dahil küresel ölçekte yenilenebilir enerji ve enerji dönüşümü odaklı projeleri yakından takip ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kurumsallaşma, Globalleşme ve Sürdürülebilir Yüksek Büyüme üç temel stratejimiz doğrultusunda yurtiçi ve yurtdışına yaptığımız yeni yatırımlarla birlikte orta ve uzun vadeli stratejik hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Aksa Enerji 2030 hedeflerimiz kapsamında mevcut ve yeni coğrafi bölgelerdeki uzun soluklu ve yenilikçi projeleri yakından takip ediyoruz. Türkiye ile KKTC arasında enterkonnekte denizaltı elektrik kablosu ile kurmayı planladığımız enerji köprüsü bu bağlamda yenilikçi bir adım olacak. Aynı zamanda santralde kapasite artışı gerçekleştirerek, adadaki kurulu gücümüzü 188 megavat seviyesine taşıyacağız. 'Sürdürülebilir Yüksek Büyüme' ana stratejimiz doğrultusunda yurt içi ve yurt dışı rüzgar ve güneş enerjisi öncelikli yenilenebilir enerji teknolojilerine yatırım fırsatlarını her daim değerlendiriyoruz. Depolamalı yenilenebilir toplam kurulum ön lisans kapasitemiz 561,04 megavat oldu. Ülkemizin 2053 sıfır karbon hedefine ilerlemesine katkı sağlamak adına, yenilikçi karbon nötr yatırımlar konusunda önemli adımlar atıyoruz."

-Aksa Enerji, yılın ilk yarısında FAVÖK marjını yüzde 22 seviyesinin üzerine çıkardı

Aksa Enerji'nin, yılın ilk yarısında elde ettiği 3,02 milyar lira seviyesindeki toplam faiz, amortisman ve vergi öncesi karına (FAVÖK) Afrika ve Orta Asya'daki yurt dışı yatırımların katkısı yüzde 53 olarak gerçekleşti ve FAVÖK marjı yüzde 22 seviyesini aştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ( KKTC ), Afrika ve Orta Asya'da 8 ülkede, 13 santral yatırımı ve 2 bin 700 megavattan fazla kurulu güçle faaliyetlerini sürdüren Aksa Enerji, geçen yılın ilk yarısında yüzde 18 olan FAVÖK marjını bu yılın aynı döneminde yüzde 22,4 seviyesine yükseltti.

Yurt dışı santral yatırımlarından elde ettiği döviz bazlı gelirlerin FAVÖK'e katkısı yüzde 53 seviyesine ulaşan Aksa Enerji'nin yılın ilk yarısındaki net karı da 2,38 milyar lira olarak gerçekleşti, net kar marjı yüzde 18,7'ye ulaştı.

Söz konusu dönemde, Aksa Enerji'nin cirosu ise kamuoyuyla paylaştığı 27,7 milyar liralık yıl sonu ciro beklentisine paralel olarak 13,5 milyar lira olarak gerçekleşti.

Şirket, bilanço yönetiminde attığı stratejik adımlar sayesinde satışların maliyetini geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 33 azaltarak 15,7 milyar liradan 10,5 milyar lira seviyesine düşürdü.

Aksa Enerji, farklı coğrafyalarda gerçekleştirdiği stratejik yatırımların gelir çeşitliliği ve karlılığa olumlu etkisinin yanı sıra etkin bilanço yönetim kabiliyeti sayesinde net finansal borcunun FAVÖK'e oranını 1,59 çarpan gibi sektör ortalamasının altında bir seviyede tutmayı başardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Cemil Kazancı, Aksa Enerji'nin yurt dışı yatırımlarından elde ettiği döviz bazlı gelirlerin FAVÖK'e katkısının finansallara yansıdığını ve şirket gelirleri için doğal bir hedge mekanizması oluşturduğunu belirtti.

Aksa Enerji'nin 2030 hedeflerine somut adımlarla ilerlediğinin altını çizen Kazancı, "Biz Aksa Enerji olarak 'Sürdürülebilir Yüksek Büyüme' stratejimiz doğrultusunda faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin enerji arz güvenliklerine doğrudan katkı sağlayarak ülkelerin refah ve kalkınmasına uzun vadeli destek olurken, şirketimizin enerji üretim portföyünün kaynak çeşitliliğini artırmak suretiyle de karşılıklı bir kazan-kazan ekosistemi yaratıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kazancı, kazan-kazan ekosistemi doğrultusunda Türkiye'nin 2053 "sıfır karbon" hedefine ilerlemesine ve ülkenin enerji ithalatının düşürülmesine katkı sağlamanın yanı sıra yenilenebilir enerji yatırımlarıyla Aksa Enerji'nin üretim portföyünü kaynak çeşitlendirmesiyle güçlendirmek amacıyla yıl başından bu yana 6 şehirde toplam kapasitesi 561,04 megavat seviyesine ulaşan depolamalı rüzgar ve güneş santrali ön lisansı aldıklarını ifade etti.

Temmuzda Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) ile Aksa Enerji arasında tarihi bir sözleşmenin imzalandığını anımsatan Kazancı, şunları kaydetti: