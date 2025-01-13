Güney Kıbrıs’ta “Theofania” yortusu akşamı (6 Ocak) Lefkoşa Rum kesimine bağlı Akropoli’de ölü bulunan 24 yaşındaki Pakistanlı gencin, Rum polisi tarafından vurulduğu ortaya çıktı.

Pakistanlı gencin ölü bulunmadan iki saat önce “Podamia” (dereliköy) bölgesinde yaşanan kovalamacada Rum polisi tarafından vurulduğunun ortaya çıktığını yazan Fileleftheros gazetesi, Rum başsavcısının dün soruşturmaları denetleyecek bağımsız ceza sorgu memuru atadığını kaydetti.

Buna paralel olarak Rum Bakanlar Kurulunun ise, Pakistanlı gencin otopsisini yapan adli tabip Nikolas Haralambus’un olayla ilgili olası sorumluların tespiti için araştırma memuru atadığını da kaydeden gazete, adli tabibin olay yeri incelemesinde yaptığı tespit nedeniyle açığa alınmasının beklendiğini ve araştırmayı da Rum Tarım Bakanlığı Genel Müdürü Georgias Andreas’ın yürüteceğini belirtti.

Olayı trajik olarak nitelendirilen gazete, olayın aydınlatılmasıyla ilgili araştırmaların sürdüğünü ve olayla ilgili manzaranın netleşmeye başladığını kaydetti. Gazete, elde edilen bilgilere göre polisin dün, kovalamaca ve ateş açma olayının yaşandığı gece “Podamia” bölgesinde bulunan üç polis aracını incelemeye aldığını yazdı.

Gazete, araştırma sonucunda araçların temiz çıktığını; araçlarda hayatını kaybeden 24 yaşındaki Pakistanlı gençle ilişkilendirilebilecek kan, genetik materyal veya herhangi bir şey bulunmadığını belirtti.

Araştırmalar sürmesine rağmen Pakistanlı şahsın olay yerinden ölü bulunduğu yere polis aracıyla götürülmediğinin belirlendiğini kaydeden gazete, Pakistanlı şahsı olay yerine, vurulduğu sırada aynı araçta bulunan kişilerin bıraktığının düşünüldüğünü ifade etti.

Pakistanlı şahsın yanında bulunan kişilerin genci tedavi etmeye çalıştıklarının ihtimal dahilinde olduğunu da kaydeden gazete, gencin belden yukarısının çıplak olduğunu ve vücudunda kan olmadığını, bunun ise yaranın temizlenmeye çalışıldığına işaret ettiğini kaydetti.

Haberinde, “Theofania” yortusu akşamı (6 Ocak) “Podamia” bölgesinde insan kaçakçılığı yapıldığı şüphesiyle Rum polisi ile üç araç arasında meydana gelen ve polisin ateş açtığı kovalamacaya da yer veren gazete, olaya karışan üç polisin hali hazırda ifade verdiğini belirtti.

24 yaşındaki gencin cesedi bulunduğunda olay yerine Rum polis mensupları ile adli tabip Nikolas Haralambus’un gittiğini kaydeden gazete, adli tabibin şahsın kürek kemiğinde küçük bir delik tespit ettiğini ve bunun içinden küçük bir taş çıkardığını yazdı.

Adli tabibin ilk bakışta yaranın bu taştan kaynaklandığını düşündüğünü, dolayısıyla taşın emare olarak alındığını kaydeden gazete, adli tabibin ilk bakışta bunun bir suç eylemi olduğu ihtimalini dışladığını ifade etti.

Akabinde adli tabibin 24 yaşındaki Pakistanlı gence dört gün sonra otopsi yapmaya karar verdiğini ve gencin vurularak öldüğüne işaret ettiğini yazan gazete, polisin cesetteki kurşunu tespit etmesinin ardından, söz konusu gece gencin ölü bulunduğu yerde değil de “Podamia” bölgesinde ateş açma olayıyla ilişkilendirdiğini ifade etti.

Rum polisinin balistik incelemeden geçmesi için kaçakçılığı önleme birimine mensup tüm polislerin silahlarını teslim etmeye çağırdığını kaydeden gazete, yapılan incelemede olayla ilişkisi olan bir silah tespit edildiğini ekledi.

Politis gazetesi ise haberinde, yapılan otopsi sonucu Pakistanlı gencin ateşli silahtan çıkan mermiden kaynaklanan iç kanama yüzünden öldüğünün tespit edildiğini yazdı.

Gencin vücudunda bulunan kurşunun polislerin kullandığı silahtan çıktığını gösterdiğini kaydeden gazete, yapılan balistik incelemede kurşunun “Podamia” bölgesinde meydana gelen olayda yer alan üç polisten birinin silahından çıktığının belirlendiğini ve bunun polis tarafından resmen teyit edildiğini ifade etti.

Polisi meşgul eden en büyük soru işaretinin ise cesedin bulunduğu yere nasıl getirildiği olduğunu da kaydeden gazete, kovalamacaya karışan üç şüpheli araçtan ikisinin ara bölgeye doğru kaçtığını; Pakistanlı gencin ise Güney Kıbrıs’a doğru kaçan üçüncü araçta olup olmadığının araştırıldığını ifade etti.

Gazete, olayı araştırmayı üstlenen memurlarının “Podamia” bölgesindeki kovalamaca yaşandığı esnada bölgede bulunan üç polis aracını mercek altına aldığını da ekledi.