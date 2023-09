Demokrat Parti Girne Milletvekili Serhat Akpınar yurtdışı temaslarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kamuoyu ile paylaştı.

Aykpınar’ın paylaşımı şöyle:

“Sabahleyin 06:00 da güne Ankaradan başlıyan yolculuğumuz sonrası ilk önce uçakla Şampiyon Meleklerimizi ve Öğretmenlerimizi Deprem felaketinde kaybettiğimiz Adıyaman’a geldik. Adıyaman’da Başsavcılık’ta gerçekleşen toplantılarımız sonrası , Evlatlarımızı, Kardeşlerimizi kaybettiğimiz Cinayet mahaline İSİAS Otel’inin enkaz alanına geldik . Orda kazıların daha da derinleştirilmiş enkaz alanından, çocuklarımıza, kayıplarımıza dualar edip ayrıldık. Derin acıların yaşam anını halen buram buram hissedebiliyoruz. Bölgede halen ölümün kokusunu hissedebiliyorsunuz. Havadaki ağırlık halen yerini koruyor. Dava Sürecinin takibinin de çok ciddi süreçlerin yaşandığını ve titizlikle hareket edildiğine tanık olduk . Teknik olarak sürecin çok iyi anlaşılabilir ve takip boyutunun bir kez daha Önemini ilgili yetkililere aktardık.

KKTC Cumhuriyet Meclisi - The Legislative Assembly of The TRNC özel Komite Üyeleri olarak Ankara Büyükelçimizin desteğiyle , Karadan Hatay’a hareket ettik . Hatay Başsavcısı ve Hatay Valiliğinin Değerli Kabullerinde Yasal sürecin tecellisinde Karşılıklı olarak iyi niyetlerimizi sunduk. Acılarımızı paylaştık, Ulusumuzun karşı karşıya kaldığı felaket sürecini buram buram yaşadık .

Karşılıklı yaralarımızı sardık, Kayıplarımıza, binlerce soydaşlarımıza yönelik başsağlığı dileklerimizi sunduk. Konteyner Kentlerde yaşanan zorluklar yanında, Anavatanın canla başla tüm alanlarda başlatmış olduğu seferberliğin olumlu sonuçlarını görebilme şansını elde ettik. Halen Yoldayız! Medeniyetler Şehri Acılı Hatayımızdan Adana’ya hareket ettik. Yarın yine günün ilk saatlerinde Adana bölgesindeki temaslarımızı gerçekleştireceğiz.

Suçluların , bu cinayetleri işleyenlerin en ağır cezayı alabilmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız .

Bir kez daha Türk Ulusunun Başı Sağolsun . Gençliklerinin baharında topluca yaşamlarını kaybeden yavrularımıza , Şampiyon Meleklerimize , Öğretmenlerimize , Kardeşlerimizin Ailelerine en derin Başsağlığı dileklerimi iletiyor , Yüce Allahımın Rahmetinde Mekanlarının Cennet olmasını diliyorum.

Her ne kadar yaşamın normalleşme çabaları devam ediyor olsa da , yaşanan acıların ve travmaların derinliği çok büyük .

Başımız Sağolsun Türkiyem , Başımız Sağolsun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.”