Demokrat Parti Milletvekili Serhat Akpınar sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) uluslararası çekim merkezi haline getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Akpınar, “Uluslararası Toplumlar düzeyinde, KKTC ve Kıbrıs Türk Toplumunun Saygınlığını artıracak adımların süratle atılması gerektiğinin altını çizdi.

Akpınar paylaşımına şu sözlerle devam etti:

“ Kamu kurum ve kuruluşlarından başlayarak oluşması gerekli , tüm reform açılımları dahil , gerekli politikaları ve ülke vizyonunu oluşturmalıyız .

Yapabilir miyiz ? Yapabiliriz!

İlk önce kendimize, birbirimize saygı ve önem vermeyi, sahip çıkmayı başarmalıyız.

Biz Kendimize Sahip çıkmaz, biz kendimize ve kendi insanımıza saygı duymaz isek; muhakkak sahip çıkacaklar olacaktır! Muhakkak kendilerine bizlerin dışında saygı oluşturacaklar da olacaktır!

İşte o zaman var ettiğimiz her şey kaybedilmiş olacaktır.”