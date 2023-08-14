Demoktart Parti Girne Milletvekili Serhat Akpınar, duayen gazeteci Süleyman Ergüçlü’nün vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Milletvekili Serhat Akpınar mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Mümtaz kişiliğe sahip, ülkemizin yetiştirdiği değerli gazetecilerden Kıbrıs Gazetesi Eski Genel Yayın Yönetmeni, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Eski Başkanı ve BRTK Televizyon Haberler Bölümü Eski Amiri Sayın Süleyman Ergüçlü'nün vefatını derin bir üzüntü duymaktayım. Ülkemiz, değerli bir gazeteciyi daha sonsuzluğa uğurlarken; Yüce Allah'tan merhum Ergüçlü'ye rahmet, ailenin tüm bireylerine başsağlığı ve taziye dileğimi içtenlikle sunuyorum.”